Flexvi Bemanning söker lastväxlarchaufför omgående!

Grünewald-Decker AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2026-07-31


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Flexvik Bemanning söker lastväxlarchaufför – omgående!
Flexvik Bemanning söker en chaufför med C-körkort som kan köra lastväxlare under perioden 3/8–14/8, med goda möjligheter till förlängning.
Vi söker dig som:
Har C-körkort

Har erfarenhet av att köra lastväxlare

Kan arbeta heltid

Kan börja redan på måndag – detta är ett krav för tjänsten

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)
114 27  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
FlexVIK Bemanning

Jobbnummer
10017617

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