Flexvi Bemanning söker lastväxlarchaufför omgående!
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2026-07-31
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Flexvik Bemanning söker lastväxlarchaufför – omgående!
Flexvik Bemanning söker en chaufför med C-körkort som kan köra lastväxlare under perioden 3/8–14/8, med goda möjligheter till förlängning.
Vi söker dig som:
Har C-körkort
Har erfarenhet av att köra lastväxlare
Kan arbeta heltid
Kan börja redan på måndag – detta är ett krav för tjänsten
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104)
114 27 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
10017617