Köks- och lokalvårdspersonal till Torpets Äventyrsförskola
Incroft Fsk AB / Städarjobb / Luleå Visa alla städarjobb i Luleå
2026-07-31
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Vill du vara med och skapa en ren, trygg och trivsam miljö för barn?
Vi söker en serviceinriktad och ansvarsfull medarbetare till vår förskola. Du kommer att ha en viktig roll i att bidra till en välfungerande verksamhet genom att ansvara för städning och köksservice.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Daglig städning och rengöring av förskolans lokaler.
Hämta färdiglagad mat från närliggande restaurang
Förbereda och servera frukost, lunch och mellanmål enligt gällande rutiner.
Disk, rengöring och ordning i kök och serveringsutrymmen.
Hantering av livsmedel enligt gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter.
Bidra till en ren, säker och trivsam miljö för barn och personal.Kvalifikationer
Erfarenhet av städning, köksservice eller liknande arbete är meriterande.
Kunskap om livsmedelshygien är en fördel.
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett gott bemötande.
Du kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till barnens vardag.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Introduktion och stöd i arbetet.
Möjlighet att utvecklas inom verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och varför du vill arbeta hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
via e-post
E-post: huvudman@kronansforskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ och kök Torpet". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare InCroft fsk AB
(org.nr 559021-6916) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Incroft Fsk AB Jobbnummer
10017603