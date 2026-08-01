Tandsköterska med erfarenhet sökes till Lund

Dentest AB / Tandsköterskejobb / Lund
2026-08-01


Visa alla tandsköterskejobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Dentest AB i Lund

Publiceringsdatum
2026-08-01

Profil
Vi söker en glad och driven tandsköterska till vårt härliga team.
Vi söker dig som är:
° Utbildad tandsköterska med minst 3-4 års klinisk erfarenhet
° Omtänksam och engagerad
° Utmärkta kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
° Bra samarbetsförmåga och trivs med omväxlande arbetsuppgifter

Om oss
Kliniken ligger en stenkast från Domkyrkan och är en av de mest väletablerade klinikerna i Lund.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där vi värdesätter både professionellt kunnande och ett gott arbetsklimat. Vi arbetar efter en vision som grundar sig på att vi hjälper och stöttar varandra varje dag.
Tjänsten innebär varierande och delegerande arbetsuppgifter inom allmän tandvård , estetisk tandvård och implantatbehandlingar

Om tjänsten
• Heltid
• Kontinuerligt intern och extern vidareutbildning
• Förmånliga arbetstider utan sena kvällar eller helger
• Friskvårdsbidrag på 5000 kr
• Vi har kollektivavtal

Välkommen!
Vi ser fram emot din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: dentest@dentest.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dentest AB (org.nr 556792-6331)
Klostergatan 3 E (visa karta)
222 22  LUND

Jobbnummer
10017642

Prenumerera på jobb från Dentest AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Dentest AB: