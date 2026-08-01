Tandsköterska med erfarenhet sökes till Lund
Dentest AB / Tandsköterskejobb / Lund Visa alla tandsköterskejobb i Lund
2026-08-01
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dentest AB i Lund Publiceringsdatum2026-08-01Profil
Vi söker en glad och driven tandsköterska till vårt härliga team.
Vi söker dig som är:
° Utbildad tandsköterska med minst 3-4 års klinisk erfarenhet
° Omtänksam och engagerad
° Utmärkta kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
° Bra samarbetsförmåga och trivs med omväxlande arbetsuppgifter
Om oss
Kliniken ligger en stenkast från Domkyrkan och är en av de mest väletablerade klinikerna i Lund.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där vi värdesätter både professionellt kunnande och ett gott arbetsklimat. Vi arbetar efter en vision som grundar sig på att vi hjälper och stöttar varandra varje dag.
Tjänsten innebär varierande och delegerande arbetsuppgifter inom allmän tandvård , estetisk tandvård och implantatbehandlingarOm tjänsten
• Heltid
• Kontinuerligt intern och extern vidareutbildning
• Förmånliga arbetstider utan sena kvällar eller helger
• Friskvårdsbidrag på 5000 kr
• Vi har kollektivavtal
Välkommen!
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: dentest@dentest.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentest AB
(org.nr 556792-6331)
Klostergatan 3 E (visa karta
)
222 22 LUND Jobbnummer
10017642