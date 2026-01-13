Vikariat grundskollärare, Hästhagenskolan
2026-01-13
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Hästhagenskolan ligger i Floda och du tar dig lätt till oss via kollektivtrafiken. Vi arbetar med fokus på tillgänglig lärmiljö och använder vår närmiljö som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete där Grönflagg-mål och utomhuspedagogik är ett naturligt inslag av vardagen på skolan. Prioriterat är rörelse både genom ledda aktiviteter på rasterna och rörelsepauser under lektionstid. Systematiskt följs även matematik- och svenskundervisningen upp genom digitala screeningar och kollegialt lärande.
Vi arbetar utifrån distribuerat ledarskap och arbetslaget är navet i organisationen där ni gemensamt fattar beslut som rör elevernas välmående och utveckling.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen. Läraren anpassar innehållet efter elevernas behov och utvärderar kontinuerligt deras kunskapsutveckling. Arbetet innebär också ett nära samarbete med kollegor för att utveckla undervisningen, skapa en trygg lärmiljö och främja elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du ska kunna arbeta med elever i behov av särskilt stöd och vara en flexibel medarbetare som sätter elevernas lärande i fokus.
Inom ramen för arbetsuppgifterna ingår nära samarbete med såväl elevhälsan som närmaste arbetslag.
Tjänsten riktar sig mot årskurs 3 då vår nuvarande grundskollärare går på föräldraledighet under våren.
Tjänsten löper till mitten av vårterminen 2027, eventuell förlängning fram till sommaren 2027.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
Utbildad grundskollärare F-3
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd samt genomfört nationella proven i årskurs 3.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Tjänsten kan tillsättas under rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
