Vikariat förskollärare Ryforsgården

Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Vi söker nu en förskollärare till ett vikariat på Ryforsgården. Tjänsten är ett graviditets vikariat och sträcker sig över hela 2026.
Som förskollärare hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag som tillsammans planerar, genomför och utvärderar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som grund arbetar du för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du bidrar med dina kunskaper och erfarenheter för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola.
Du har ett utökat ansvar i verksamheten och ingår i vår utvecklingsgrupp där du tillsammans med rektor och kollegor driver pedagogisk utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad eller nyutexaminerad förskollärare med ett genuint intresse för barns lärande och utveckling. Du är engagerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du har ett respektfullt och förtroendeingivande förhållningssätt som skapar goda relationer med både barn och vuxna.
Vi ser gärna att du är nyfiken, lösningsfokuserad och har förmåga att inspirera både barn och kollegor. Tillsammans arbetar vi för att nå förskolans mål och skapa en verksamhet där barnens bästa alltid står i centrum.
Har vi väckt ditt intresse? Skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
