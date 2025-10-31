Vikariat Förskollärare 100%
Ekonomiska Fören Föräldrakooperativa Förskolan K / Förskollärarjobb / Motala Visa alla förskollärarjobb i Motala
2025-10-31
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekonomiska Fören Föräldrakooperativa Förskolan K i Motala
Om jobbet
Vill du arbeta på en liten förskola med stort engagemang, gemenskap och närhet till naturen?
Vi söker nu en förskollärare till ett vikariat på Klockarbackens föräldrakooperativa förskola i Nykyrka, Motala kommun.
Förskolan ligger naturskönt på landsbygden, vilket ger fantastiska möjligheter i det pedagogiska arbetet. Här finns plats för 27 barn i åldrarna 1-5 år. Under dagen delas barngruppen upp i mindre grupper på våra två våningsplan och på vår stora, härliga gård.
I köket lagar vår kock närproducerad och säsongsanpassad mat utifrån barnens önskemål - något vi är mycket stolta över.
Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ där vårdnadshavarna, genom en styrelse är arbetsgivare och ansvariga för verksamhetens utveckling tillsammans med rektor och personal. Arbetslaget består av rektor (som även arbetar i barngrupp), fem pedagoger och en kock. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för utbildning, lärande och gemenskap.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare leder du de målstyrda undervisningsprocesserna och ansvarar för att planering, genomförande och utvärdering alltid utgår från förskolans styrdokument. Du har ett helhetsansvar för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Genom att utveckla både det pedagogiska innehållet och lärmiljöerna skapar du inspiration och förutsättningar för barns utveckling och lärande.
Du främjar varje barns trygghet, utveckling och lärande utifrån deras intressen, erfarenheter och behov, och utgår alltid från en tilltro till varje barns kompetens.
Som förskollärare ansvarar du även för det systematiska kvalitetsarbetet och säkerställer att varje barns utveckling kontinuerligt följs upp, dokumenteras och analyseras. Du ser vikten av att hela arbetslaget är delaktigt och att ni tillsammans arbetar som ett team.
Du väcker nyfikenhet och lust att lära, och förstår betydelsen av att bygga goda relationer. Du samarbetar väl med barn, kollegor och vårdnadshavare, och är tydlig samt lyhörd i din kommunikation. Med respektfullt bemötande och professionellt förhållningssätt är du en god förebild i ditt arbete. Ditt arbetssätt präglas av engagemang, kreativitet och nyfikenhet.
Gemenskap är en viktig del av vår verksamhet. Vi träffas regelbundet tillsammans med alla familjer och deltar i gemensamma aktiviteter som till exempel firanden av olika högtider.
När personalen har utvecklingsdagar arbetar vårdnadshavarna som ersättare tillsammans med kända vikarier i barngruppen - ett uppskattat tillfälle för dem att få inblick i verksamheten och lära känna förskolans barn.Kvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare.
Erfarenhet av arbete på föräldrakooperativ är meriterande för tjänsten.
Vi erbjuder dig
Närhet till beslut och handling
Goda möjligheter till inflytande
Hög personaltäthet
Samarbete och gemenskap i arbetsgruppen
Gott samarbete med engagerade vårdnadshavare
Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot att möta dig som vill vara med och utveckla vår förskola tillsammans med oss!
Gå gärna in på vår hemsida för mer spännande information om vår verksamhet.
Övrig information
Tillträde: 2026-01-07 eller enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100%
Intervjuer kommer ske löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, vikariat under 1 år Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: nina@klockarbacken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vik Förskollärare 100%". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekonomiska Fören Föräldrakooperativa Förskolan K
Axénsvägen 11 Nykyrka (visa karta
)
591 97 MOTALA Arbetsplats
Föräldrakooperativa Förskolan Klockarbacken, E Kontakt
Rektor
Nina Ågrim nina@klockarbacken.se 0722204525 Jobbnummer
9582915