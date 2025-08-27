Vikariat Enhetschef mottagningen Område hemlöshet
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Område hemlöshet ingår i socialförvaltningens avdelning för socialt stöd och vänder sig till hemlösa vuxna över 20 år.
Område hemlöshet består av en områdeschef och sex enhetschefer. Inom området finns mottagning, enhet för ekonomiskt bistånd, administrativ enhet, vuxenenhet samt en enhet för socialpsykiatri-äldre och funktionsnedsättning. Samtliga arbetar mot det övergripande målet att bidra till klienters process ur hemlöshet. Inom området finns även stadens dödsboutredare organiserade i en egen enhet.
Mottagningsenheten består av enhetschef, sju socialsekreterare samt tre budget-och skuldrådgivare. Mottagningens kärnverksamhet är att göra tillhörighetsutredningar, handlägga ansökningar rörande ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och beroende. Våra socialsekreterare arbetar med nybesök och initiala utredningar. Vi har även möjlighet att göra tillhörighetsbedömningar fältförlagt.
Din roll som enhetschef
Vår nuvarande enhetschef kommer att vara föräldraledig och vi söker nu en vikarie. Vi söker dig som är en tydlig och stabil ledare, och som är bra på att leda genom andra där du ger medarbetare förutsättningar så att de kan lyckas i sina uppdrag. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, förändrade krav och villkor och anpassa verksamheten därefter, där du förblir motiverad, uthållig och effektiv. Vidare ser vi att du tar ansvar och driver arbetet framåt. Du visar dessutom på ett strukturerat arbetssätt och kan självständigt planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt för att leverera med kvalitet på utsatt tid.
I din roll ingår du i enhetens ledningsgrupp tillsammans med områdeschef och fem chefskollegor där du bidrar aktivt till samverkan och utveckling för hela områdets bästa. Som chef navigerar du i socialtjänstens omställningsarbete i den riktning som nya socialtjänstlagen innebär för din verksamhet. Du bidrar till helhetsuppdraget för socialtjänsten genom att styra mot gemensamma mål även över organisatoriska gränser. I uppgifterna ingår det att utvärdera och följa upp resultat, arbetssätt och processer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
• är socionom
• aktuell erfarenhet av arbetsledande roll
• har kunskaper och erfarenheter som gör att du är väl förankrad och trygg i handläggningsprocessen och aktuell lagstiftning.
• har goda generella it-kunskaper
• har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete som chef inom socialtjänsten
• aktuella kunskaper om målgruppen vuxna inom ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och/eller beroende
• erfarenhet av arbete inom Stockholms stad
Som person är du målmedveten och resultatinriktad och har en vilja att utveckla och förbättra. Du har förmågan att se helheten och kan arbeta mot Stockholms stads mål och vision i agerande och beslut. Då du i din roll som enhetschef samverkar med många människor behöver du vara bra på att samarbeta och bygga professionella relationer.
Vi erbjuder dig
Ett brett, komplext och fantastiskt roligt uppdrag! Som ett stöd i uppdraget har du individuella avstämningar med din chef samt möten tillsammans i ledningsgruppen där vi tillsammans bidrar till verksamhetsutveckling i en prestigelös och öppen dialog. På enheten möts du av engagerade medarbetare med lång arbetslivserfarenhet, där viljan att leverera bästa kvalité står i fokus. Vårt kontor är beläget på Östgötagatan 10, nära Medborgarplatsen.
Hos oss har du möjlighet till semesterväxling, flextid, sommararbetstid samt friskvårdsbidrag.
Hos oss har du möjlighet till semesterväxling, flextid, sommararbetstid samt friskvårdsbidrag.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
