Dalhagens förskola är den lilla förskolan med det stora hjärtat, beläget i lugnt villaområde med härliga omgivningar. Förskolan har plats för 34 barn och är, med sin storlek, en familjär verksamhet med trygga relationer. Vi är en litteraturförskola, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att stärka barnens språkliga kompetens genom litteratur och högläsning.
Nu söker vi en erfaren barnskötare för ett vikaiat. I din roll ansvarar du tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten. Tillsammans med dina kollegor kommer du vidareutveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete samt planera och organisera ditt arbete på ett hållbart sätt. Vi ser också att du är fylld av idéer om hur barnens intressen kan tas tillvara för att utveckla arbetet i förskolan.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad barnskötare, och som är väl förtrogen med förskolans styrdokument med fokus på målinriktade arbetssätt. Har du tidigare erfarenhet från arbete inom förskola ser vi det som meriterande. Du behöver ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Som person ser vi att du är lugn, ansvarsfull och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du brinner för att stötta barn i sin språkliga utveckling och värnar om högläsningens positiva effekter. Du är kreativ och vill utveckla verksamheten med barnet i centrum. Verksamheten vilar på en kristen värdegrund och alla människors lika värde har en tydlig innebörd för dig. Du har ett professionellt och relationellt förhållningssätt gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Urval kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Du behöver uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister vid intervjutillfället.
Tillträde snarast.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@dalhagensforskola.se
