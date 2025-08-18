Vikariat - Personlig Assistent Skövde
2025-08-18
Jag söker en personlig assistent för ett vikariat!
Jag är en man bosatt i Skövde som behöver personlig assistans dygnet runt. Jag trivs som bäst när jag får umgås med min familj, ta promenader, bada och delta i aktiviteter som främjar mitt välbefinnande. Jag uppskattar att använda mig av sinnesstämningsfulla aktiviteter.Din arbetsplats är där jag befinner mig, oavsett om det är hemma, hos vänner/familj eller iväg på någon utflykt/resa. Jag förflyttar mig med hjälp av rullstol och kommunicerar med ljud samt kroppsspråk.
Jag söker någon som är ödmjuk, tålmodig och flexibel, och som tror på ett bra samarbete där vi tillsammans skapar en meningsfull tillvaro för mig.Som min assistent kommer du att spela en viktig roll i att stödja mig med ett varmt och empatiskt förhållningssätt. Ditt stöd behövs vid olika aktiviteter och med användning av olika hjälpmedel.Har du erfarenhet inom assistans är det en fördel. Din förmåga att vara närvarande och lyhörd är avgörande.
- Viktigt att notera är att jag har allergier, vilket betyder att arbetsplatsen måste vara helt doftfri.
- Du behöver behärska svenska flytande i både tal och skrift.
- Det är även önskvärt att du är rök- och snusfri.
- Om du har körkort är det meriterande.
Vikariat gäller för perioden: 2025-10-06-2026-11-30, kan finnas möjlighet till fortsatt arbete därefter.
Omfattning: ca:28 timmar i veckan, samt extra vid behov. Arbetspassens förläggning varierar varav du måste vara beredd på att arbeta både dagar, kvällar, helger samt nätter med jour.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
