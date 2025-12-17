Vikariat - Barnskötare till Gullingeskolan
2025-12-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Gullingeskolan, "den lilla skolan för elever med stora drömmar", satsar på kvalitet i undervisningen för att ge våra elever största möjliga chans att lyckas i studierna och som unga människor.
Det är självklart för oss att inrikta oss på språkutvecklande arbetssätt, inkludering och värdegrundsarbete. Gullingeskolan är en dynamisk skola som präglas av höga förväntningar på elever och personal. Här samlas många olika kulturer för att lära av och med varandra. Vi är en F-6 skola med ca 290 elever och omfattas dessutom av anpassad grundskola samt fritidshem.
Vi ligger centralt beläget i Tensta nära kommunikationer. På promenadavstånd finns skogar och ängar med bland annat Järvafältet, Eggeby gård, Spånga by, Spånga IP och Tensta simhall som vi använder i vår undervisning. Vår engagerade och kompetenta personal ser det kollegiala lärandet som en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet för att ge våra elever en hög kunskapsutveckling. Fritidshemspersonalen har en sammanhängande tid för kollegial, avdelnings- och enskild planering en förmiddag per vecka. Varje avdelning har en samordnare som arbetar tillsammans med biträdande rektor en gång i veckan.
Vi erbjuder
Din roll
Vi söker en vikarierande barnskötare som vill vara med och utveckla verksamheten på fritids för våra elever i åk 1-3. Uppdraget innebär att komplettera lärandet i grundskolan, planera, leda och följa upp aktiviteter samt stödja eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du kommer att arbeta för att stimulera elevernas utveckling och lärande under hela dagen samt erbjuda en meningsfull fritid. Du kommer att ingå i ett arbetslag med en grupp lärare, barnskötare och lärare mot fritidshem, som tillsammans ansvarar för eleverna i din årskurs.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning inom barn och fritid eller vård och omsorg eller motsvarande eftergymnasial utbildning.
Dokumenterad erfarenhet (ange gärna antal år) av arbete i grundskola, anpassad skola, daglig verksamhet, KTT eller LSS.
God förmåga att uttrycka dig i och göra dig förstådd på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom NPF, lågaffektivt bemötande, alternativ kommunikation, förflyttningsteknik, samt kunskap om intellektuell funktionsnedsättning
Vi söker dig som är en trygg person med empatisk förmåga där du kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har en god samarbetsförmåga med ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du är självgående och strukturerar samt löser arbetsuppgifter självständigt. Du är flexibel och har lätt för att ställa om ditt förhållningssätt efter nya omständigheter. Som barnskötare är du lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer samt behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
