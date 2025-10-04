Vik. skolkurator

Morups friskola, förskola o fritidshem ekonomisk / Kuratorjobb / Falkenberg
2025-10-04


Morups friskola söker en vikarierande skolkurator under år 2026, ev. längre. Tjänsten innebär arbete 5 % på skolan, vilket nu innebär 1 dag/ månad. Tillträde efter överenskommelse.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: christina.stenman@morupsfriskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolkurator".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Morups friskola, förskola o fritidshem ekonomisk
Långåsvägen 15 (visa karta)
311 90  MORUP

Arbetsplats
Morups friskola förskola & fritidshem ek fören

Kontakt
Rektor
Christina Stenman
christina.stenman@morupsfriskola.se

Jobbnummer
9540630

