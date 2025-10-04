Vik. skolkurator
Morups friskola, förskola o fritidshem ekonomisk / Kuratorjobb / Falkenberg Visa alla kuratorjobb i Falkenberg
2025-10-04
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Morups friskola, förskola o fritidshem ekonomisk i Falkenberg
Morups friskola söker en vikarierande skolkurator under år 2026, ev. längre. Tjänsten innebär arbete 5 % på skolan, vilket nu innebär 1 dag/ månad. Tillträde efter överenskommelse.
Vill du arbeta på en liten skola med ett stort engagemang, är du varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: christina.stenman@morupsfriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolkurator". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Morups friskola, förskola o fritidshem ekonomisk
Långåsvägen 15 (visa karta
)
311 90 MORUP Arbetsplats
Morups friskola förskola & fritidshem ek fören Kontakt
Rektor
Christina Stenman christina.stenman@morupsfriskola.se Jobbnummer
9540630