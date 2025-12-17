Vik Sjuksköterska Hemsjukvård
2025-12-17
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Om Elme hemvård
Elme hemvård AB är en arbetsgivare med över 40 anställda medarbetare, varav två sjuksköterskor. Vi erbjuder hemtjänst och hemsjukvård i hela Växjö kommun. Våra medarbetare ska ge bästa möjliga service, omsorg och vård till omsorgstagare. För att lyckas med det behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare som trivs att arbeta med människor. Den som söker tjänsten behöver ha intresse av att utvecklas själv inom arbetet, vara initiativtagande och självständig.
Elme hemvård söker en legitimerad sjuksköterska för ett sommarvikariat med chans till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse, med möjlighet att börja även innan sommaren. Tjänsten avser heltid eller deltid och arbetet är förlagt vardagar kl 7-15.30.
Vad innebär jobbet som sjuksköterska på Elme hemvård?
Som sjuksköterska är du en del av teamet och har som huvuduppdrag att ansvara för att behov av hälso-och sjukvård hos omsorgstagarna tillgodoses. I teamet är du även en värdefull person som finns till för att handleda och stötta övrig personal. Tjänsten innebär ett stort eget ansvar där flexibilitet, förmåga att prioritera och samarbete med kollegor är viktiga egenskaper som genomsyrar arbetet. I verksamheten finns två sjuksköterskor som hjälps åt. Vi söker en medarbetare med vilja att göra skillnad. Utöver att du brinner för arbete med människor krävs egenskaper i form av god kommunikation som är ett viktigt verktyg och ska kunna anpassas utifrån mottagaren. Vi ser gärna att du har erfarenhet av sjukvård (inte nödvändigtvis hemsjukvård) och en stark vilja att lära dig.
KRAV
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Körkort B
Det är meriterande om du har god datorvana och systemkunskap.
Det är starkt meriterande om du har språkkunskap i bosniska/serbiska/kroatiska eller annat balkanspråk
Anställningsform: Sommarvikariat 2026 med chans till förlängning.
Arbetstider: 07:00-15:30, vardagar (måndag - fredag).
Omfattning: Heltid/Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Fast månadslön
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 st.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: mediha@elmehv.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559108-5336), https://elmehv.se/
Hjalmar Petris väg 58 (visa karta
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalansvarig
Selma A. Skoric selma@elmehv.se Jobbnummer
