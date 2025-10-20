Vik Förskollärare 100%
2025-10-20
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Verksamhet Förskola är en del av Bildningsförvaltningen. Vi arbetar för en likvärdig förskola där alla barns rätt till utbildning står i fokus, vi tydliggör yrkesroller och ansvar för förskollärare och barnskötare. Vår vision är att förskolan ska stödja varje barn oavsett förutsättningar så att alla ges möjlighet att utvecklas mot målen. Vårt mål är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Hos oss sker kompetensutveckling och nätverkande kontinuerligt. Vi har en sammanhållen övergripande kompetensutvecklingsplan och fem studiedagar per år. Verksamhet Förskola har egna specialpedagoger. Alla våra förskolor har arbetskläder, både för inom - och utomhusbruk, ett led i vårt arbete att höja frisknärvaron i verksamheten.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Enhet Mossen består av förskolan Sagomossen som idag har 4 arbetslag och där barnen är indelade i 12 barngrupper. Hos oss är hållbarhet, hälsa och miljö samt jämställdhet och likabehandling viktiga honnörsord. Förskolan är i utveckling av ett utforskande och projekterande arbetssätt. Vår förskola ska vara en arena där barnet i mötet med andra barn och vuxna får en röst, blir lyssnad på och får lyssna på andra. En utbildning vi bygger tillsammans som vilar på demokratins grunder.
Förskolan har eget kök vilket betyder att maten lagas på plats.
Som förskollärare ingår du i ett arbetslag där ni tillsammans skapar goda förutsättningar för utbildningen på förskolan. Du leder målstyrda processerna i undervisningen och ansvarar för att planering och genomförande utgår från läroplanen samt att förskolans utbildningsidé, värdegrund och uppdrag upprätthålls i arbetet. Du utvecklar pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande, utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet, samt behåller deras uppmärksamhet. Vidare ansvarar du för att spontant uppkomna aktiviteter, intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen. I undervisningen ansvar du för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Som förskollärare leder och ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet så att varje barns utveckling kontinuerligt följs upp, dokumenteras och analyseras. Du planerar, dokumenterar och utvärderar utbildningen utifrån individ-och gruppnivå samt anpassar och utvecklar utbildningen efter barnens intresse och behov.Kvalifikationer
Förskollärarlegitimation
Du är utbildad förskollärare med tillhörande förskollärarlegitimation avsedd för arbete inom förskolan
Svenska tal och skrift
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenskaErfarenheter
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn i förskola eller annat arbete som arbetsgivare bedömer likvärdigt.
Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Du har förmågan att förstå olika aspekter av ett problem och kan hitta ideala lösningar på ett effektivt sätt. Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Du ser logik och samband i komplex information eller miljö.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
