vik. Förskollärare - Sagogårdens förskola
2026-04-23
TP Förskolor AB består av 33 olika förskolor i totalt nio kommuner. Huvudkontoret ligger i Täby. Sagogårdens förskola är ett dotterbolag till TP Förskolor.
Vi är ett privat företag som med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriver utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-5 år.
Vi söker nu en utbildad förskollärare med lärarlegitimation för att vikariat till Sagogårdens förskola.
Sagogården är en förskola i Kista med tre avdelningar som ligger nära grönområden. Vi har en stor och fin gård att leka och ha undervisning på, men vi rör oss också i närområdet med barnen. Vi arbetar projektinriktat utifrån boken "Vem ser Dim?" under vårterminen och dokumenterar samt analyserar barnens förändrade kunnande i vår undervisningsmall.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta projektinriktat samt att dokumentera barns lärande.
De flesta av våra barn har inte svenska som modersmål så för dem är det viktigt att du är stark i det svenska språket och har kännedom om hur barn utvecklar sitt andraspråk.
Förskollärarlegitimation samt flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Tjänsten är ett vikariat på 35-40 tim/v tom december 2026 med eventuell möjlighet till förlängning.
Tillträde snarast
Viktigt att du märker ansökan med: Sagogården- förskollärare
Vi ser att du som söker har:
• Förskollärarexamen med förskollärarlegitimation
• God kunskap om barns behov, utveckling och lärande, tydligt barnfokus
• God kunskap om Läroplanen, en tydlig bild av vad vårt uppdrag innebär
• God förmåga att leda ditt arbetslag
• Förmåga att omsätta teori till praktik
• Kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
• Kunskap att använda dig av digitala hjälpmedel i det dagliga arbetet
• God samarbetsförmåga
Vi söker dig som:
• Är positiv, flexibel och ansvarsfull
• Kan tillsammans med ditt arbetslag arbeta mot uppsatta mål
• Är engagerad och ser möjligheter.
• Kan tillsammans med dina kollegor synliggöra barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation
För oss inom TP Förskolor är det viktigt att du:
• är engagerad och har ett bra förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor
• är intresserad av ditt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag
Vi erbjuder:
• Reflektionstid i arbetslag
• Internutbildning
• Friskvårdsbidrag
• Handledning av specialpedagog
• Arbetskläder
• Fria pedagogiska måltider
• Tydlig roll och ansvarsfördelning
Vi använder vi oss av Tyra som är en digital plattform för pedagogisk dokumentation av barnens lärande. Vårdnadshavare kan genom Tyra följa vår verksamhet och få information om sitt barns dag.
Vi avsäger oss all kontakt med rekryteringsbolag eller liknande.
Vi rekryterar löpande varefter ansökningarna kommer in varför annonsen kan komma att tas bort före sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: forskollararjobb@tpforskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sagogården - förskollärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tp Förskolor AB
(org.nr 556590-4405), http://www.tpforskolor.se
Ringstedtsgatan 69 (visa karta
)
164 48 KISTA Arbetsplats
Sagogårdens förskola Kontakt
Rektor
Nikki Gelbert 072-148 37 51 Jobbnummer
9871429