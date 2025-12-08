Vik barnskötare jan-april
2025-12-08
På vår förskola arbetar vi för att varje barn ska känna sig trygg, sedd och nyfiken på att utforska världen. Nu söker vi dig som vill vara en viktig del i vårt arbetslag och bidra till en varm, lärande och meningsfull vardag för våra yngsta barn (1-3 år).
Som barnskötare i yngrebarnsgrupp kommer du att:
• bygga nära och trygga relationer med barnen
* skapa en lärmiljö som stimulerar språk, omsorg, lek och utforskande
* arbeta med rutiner kring omsorg, måltider, vila och hygien
* samarbeta i arbetslaget kring planering, reflektion och utveckling
* vara en aktiv del av utbildningen och arbeta utifrån förskolans läroplan
* bidra till trygghet och struktur både för barn, kollegor och vårdnadshavare
Vi söker dig som:
• är utbildad barnskötare eller har annan relevant erfarenhet
* tycker om att arbeta med de allra yngsta barnen och förstår betydelsen av omsorgsfulla övergångar
* är lyhörd, närvarande och trygg i din yrkesroll
* har god förmåga att samarbeta och kommunicera
* ser möjligheter, tar initiativ och bidrar till ett positivt arbetsklimat
* vill arbeta med dokumentation och följa barnens lärande
Meriterande om du har erfarenhet av arbete i småbarnsgrupp, arbete med TAKK, specialpedagogiska anpassningar eller någon pedagogisk inriktning (Reggio, Montessori, utevistelse m.m.).
• en varm, engagerad arbetsplats med korta beslutsvägar
* tid för gemensam reflektion och utveckling
* möjlighet att påverka arbetssätt och lärmiljö
* kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
* en arbetsmiljö där vi värnar om samarbete, glädje och professionalitet
Varmt välkommen med din ansökan så snart som mäjligt, tillträde mitten av januari!
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
E-post: david@uddbygard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare Slottsparken". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rödkullans förskolor AB
