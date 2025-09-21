Vi utökar teamet!

Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Gislaved
2025-09-21


Erlandsson Tandvård i Reftele söker en trevlig och driven tandsköterska till vår klinik.

Du ska vara en ansvarstagande person och som gärna tar egna initiativ. Du har patientens bästa i fokus och satsar på högkvalitativ tandvård.

Du ska kunna arbeta självständigt men samtidigt fungera bra i ett team.

Krav:

- Utbildning inom tandvård eller som tandvårdsassistent
- Erfarenhet inom yrket är meriterande men inget krav.



Vi erbjuder:

- Möjlighet till utveckling
- Friskvårdsbidrag
- Kollektivavtal



Om anställningen

Tandsköterska
Fast månadslön
Tillsvidare anställning
Tillträde enligt överenskommelse



Var ligger arbetsplatsen?

Skedesvägen 6

333 75 Reftele



Arbetsgivaren

Erlandsson Tandvård präglas av samarbete, engagemang, god service och god vård. Vi värnar om hälsa och välmående både hos medarbetare och patienter. Hos oss kommer du att arbeta med såväl barn som vuxna.



Skicka CV och personligt brev till ida.steensland@ptj.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Om Praktikertjänst

Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/660".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktikertjänst AB (org.nr 556077-2419)

Arbetsplats
Tandvård, Jönköpings län, Tandläkare Gustav Erlandsson

Kontakt
Ida Steensland
ida.steensland@ptj.se

Jobbnummer
9518905

