Vi söker vikarier som Boendestödjare

Rudolf Steiner Stiftelsen För Läkepedagogik / Vårdarjobb / Södertälje
2026-06-15


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Vi söker dig som vill jobba som boendestödjare i sommar.
Vill du bli en medarbetare i ett team av Boendestödjare/Socialterapeuter på Rudolf Steiner Stiftelsen Vårdinge by!
Som boendestödjare är du ansvarig för huvudpersonernas välmående och fritidsgestaltning, Du följer med på fritidsaktiviteter såsom bad, ridning och utflykter, och tar hand om vardagliga sysslor som huvudpersonerna inte själva klarar av, exempelvis matlagning och städning. Arbetet innefattar även en pedagogisk aspekt, där du som boendestödjare hjälper huvudpersonerna att träna sina kommunikationsmetoder och självständighet i de dagliga rutinerna.
De huvudpersoner du kommer att möta har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och utvecklingsstörning. Många har även epilepsi och andra tilläggsdiagnoser.
Har du en positiv hållning och en strävan till egen utveckling?
Du behöver behärska svenska i tal och skrift
Rudolf Steiner Stiftelsen är en privat idéburen LSS-verksamhet med antroposofisk Socialterapi som värdegrund med tillstånd från Inspektionsmyndigheten för Vård och Omsorg, IVO. Verksamheten ligger vackert belägen i Vårdinge by med skogen, sjön och en folkhögskola som grannar.
Vi ser gärna att du har gått gymnasieskola med inriktning omvårdnadsprogram alternativt waldorfpedagogik.
Socialterapiutbildning eller någon annan form av utbildning som kvalificerar dig för arbete med människor är meriterande men personlig lämplighet värderas före formell kompetens.
Arbetstiden är förlagt till morgon, kvällar och helger med sovande jour.
Kollektivavtal finns.
Individuell lönesättning efter lokala lönekriterier.
Kontaktinformation:
Mejla din intresseanmälan med CV och referenser till
OBS märk ansökan med Vårdinge
ansokan@rssvardinge.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: ansokan@rssvardinge.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rudolf Steiner Stiftelsen För Läkepedagogik
Edesta 90 Vårdinge By (visa karta)
153 96  MÖLNBO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vårdinge

Kontakt
Sofia Edgren
sofia.edgren@rssvardinge.se
0707757785

Jobbnummer
9964276

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