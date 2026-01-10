Vi söker timvikarier
2026-01-10
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Vikarie till Nya Hemtjänsten- Trött på stress? Vi erbjuder en hemtjänst där du hinner!
Vi vet hur det känns när jobbet går på rutin och tempot är för högt - men vi vet också hur det kan vara när saker funkar och du faktiskt trivs!
Därför har vi valt en annan väg. Här får du arbetsglädje, omtanke och tid till det som verkligen spelar roll - både för dig och de vi hjälper.
Är du erfaren eller nyutexaminerad med driv? Välkommen att söka dig till oss!
Tjänst: Vid behov
Omfattning: Vi kräver att man jobbar minst 50%
Plats: Kristianstad / Åhus
Start: Så snart vi har hittat rätt person (kan det vara du?)
Vår unika arbetsmiljö - Därför är Nya Hemtjänsten annorlunda:
Vi förstår att du vet hur det är att jobba i hemtjänsten. Nu vill vi visa dig hur det kan vara när det fungerar på riktigt.
Du vet hur det känns att dagen är full innan den ens börjat. Men du vet också hur det borde kännas - att få göra jobbet ordentligt, med utrymme för omtanke och eftertanke.
Hos oss får du fortfarande jobba. Vi springer inte runt i slow motion. Men skillnaden är tydlig:
Färre besök, mer tid:
Vår personal gör i snitt 10 besök per dag - inte 22. Det ger dig utrymme att faktiskt se varje individ och utföra ditt jobb med kvalitet.
Tid för det som betyder något:
Du får mer tid för kunden och mer tid att återhämta dig mellan besöken.
Struktur & teamkänsla:
Hos oss jobbar alla likadant, med tydliga rutiner och dokumentation. Du står aldrig ensam med hela ansvaret.
Hållbarhet i fokus:
Vi roterar personal vid behov. Ingen ska fastna i situationer som sliter ut dig i längden. Vi vill att alla ska orka vara sitt bästa jag på jobbet.
Medveten tillväxt:
Vi tar aldrig in fler kunder än vi har bemanning till. Det skapar trygghet för både kunder och personal.
Om oss
Det är vi som är Nya Hemtjänsten Syd AB - en privat utförare av hemtjänst i Kristianstads kommun sedan 2010.
Vi har valt en annan väg. Vi planerar smart, vi tänker långsiktigt, och vi jobbar varje dag för att arbetsmiljön inte bara ska märkas i personalmöten - utan i vardagen.
Vi har vuxit genom att göra ett gott arbete, skapa trygghet för både kunder och personal, och hålla fast vid våra värderingar.
Vi skyddar vår verksamhet, vår personal och våra kunder genom att arbeta med ett tydligt kapacitetstak.
Det betyder att vi inte tar in fler kunder än vi har bemanning till - oavsett hur många förfrågningar som kommer in. Vi växer med eftertanke och långsiktighet.
För oss är kontinuitet inte beroende av en enskild person, utan av ett gemensamt arbetssätt.
Hos oss jobbar alla likadant - med tydliga rutiner, dokumentation och respekt för varandras roller. Det gör att du aldrig står ensam med hela ansvaret.
Vi roterar personal där det behövs.
Ingen ska fastna i situationer som sliter eller blir för tunga i längden.
Hos oss är det viktigt att alla håller - och att alla orkar vara sitt bästa jag på jobbet.
Här arbetar vi i ett sammanhang där struktur, närvaro och arbetsmiljö faktiskt betyder något.
Vi tror på tydlighet, trygghet och professionellt bemötande - både för personal och brukare.
Vad vi erbjuder:
Struktur och trygghet: En arbetsplats med struktur, värme och kaffe (och te, och bubbelvatten - ja, vi tar det på allvar)
Transport? Vi har bilar (manuella), elcyklar och vanliga cyklar
Hälsosam arbetsmiljö: Teknik för att förebygga belastningsskador i realtid.
Tydliga lönekriterier - Ingen luddig terminologi - du vet vad som gäller
Fredagsfika - för att livet är för kort för att inte äta något gott tillsammans ibland
Mensskydd? Ja, vi bjuder.
Kaffe, te, knäckebröd, mjukost och bubbelvatten - hos oss är du aldrig utan energi.
Du kommer snabbt att inse att vi värdesätter dig.
Om jobbet
Hos oss arbetar du nära människor - med allt från personlig omsorg och service till hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. Du dokumenterar enligt våra rutiner, planerar din dag tillsammans med kollegor och ser varje människa du möter som viktig.
Vi arbetar alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00 - även kvällar, helger och högtider.
Vi har ingen nattjänst och ingen tjänst som bara är vardagar dagtid.
Krav
Språk: Flytande svenska i tal och skrift - avgörande för kommunikation, dokumentation och trygghet.
Körkort: B-körkort och kan köra bilar med manuell växellåda.
Kompetens: Bekväm med att ta emot delegering (exempelvis insulin).
Professionalitet: Använder de arbetskläder som tillhandahålls (igenkänning, hygien, professionalism) .
Vi är raka med vad vi söker. Denna roll kanske inte passar dig om du:
Har svårt att arbeta kvällar, helger eller högtider
Ser jobbet som tillfälligt eller bara "något så länge". Vi är ingen mellanlandning.
Inte vill ta ansvar eller undviker delegering
Har svårt att samarbeta eller ta emot återkoppling
Inte vill utvecklas eller bidra till en trygg och enhetlig arbetsmiljö
Praktiskt
Du måste kunna uppvisa utdrag från belastningsregistret
Skicka din ansökan till: jobb@nyahemtjansten.se
Huvudkontor: Industrigatan 2A, 291 36 Kristianstad
Läs mer: www.nyahemtjansten.se
Kontaktperson: Thor-Leif Grändefors, VD 0705 24 05 46
Rekrytering sker löpande - så om något i dig sa "jag hör hemma här", vänta inte. Det är just dig vi letar efter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Personliga ansökningar. Inga ansökningar skrivna med AI.
