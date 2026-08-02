Restaurangchef och pizzabagare sökes
Pizza Huset Pranjko Handelsbolag / Kockjobb / Karlskrona Visa alla kockjobb i Karlskrona
2026-08-02
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Vi ser gärna att du har:
Minst 3-5 års erfarenhet i en ledande roll inom restaurang eller hotell.
Goda kunskaper i restaurangekonomi, schemaläggning och arbetsrätt.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med serveringstillstånd och alkohollagen.
Flytande kunskaper i svenska både tal och skrift.
Vad vi erbjuder dig:
En nyckelroll i ett stabilt och lönsamt företag.
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Stor möjlighet att påverka eventuellt ta över och sätta din egen prägel på verksamheten.Publiceringsdatum2026-08-02Så ansöker du
Passar beskrivningen in på dig? Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till pizzahuset@hotmail.com
senast den 30.November 2026
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: pizzahuset@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizza Huset Pranjko Handelsbolag
Riksvägen 33 (visa karta
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371 62 LYCKEBY Arbetsplats
Pizza Huset Pranjko HB Jobbnummer
10017977