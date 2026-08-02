Restaurangchef och pizzabagare sökes

Pizza Huset Pranjko Handelsbolag / Kockjobb / Karlskrona
2026-08-02


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Vi ser gärna att du har:
Minst 3-5 års erfarenhet i en ledande roll inom restaurang eller hotell.
Goda kunskaper i restaurangekonomi, schemaläggning och arbetsrätt.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med serveringstillstånd och alkohollagen.
Flytande kunskaper i svenska både tal och skrift.

Vad vi erbjuder dig:
En nyckelroll i ett stabilt och lönsamt företag.
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Stor möjlighet att påverka eventuellt ta över och sätta din egen prägel på verksamheten.

Publiceringsdatum
2026-08-02

Så ansöker du
Passar beskrivningen in på dig? Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till pizzahuset@hotmail.com senast den 30.November 2026
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: pizzahuset@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizza Huset Pranjko Handelsbolag
Riksvägen 33 (visa karta)
371 62  LYCKEBY

Arbetsplats
Pizza Huset Pranjko HB

Jobbnummer
10017977

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