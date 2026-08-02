Bor du i närheten och vill jobba extra hos oss på Storhogna?
Storhogna Högfjällshotell & Spa Drift AB / Restaurangbiträdesjobb / Berg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Berg
2026-08-02
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Bor du i närheten och vill jobba extra hos oss på Storhogna? ❄️
Har du lite tid över, bor i närområdet och vill vara en del av vårt härliga gäng i vinter? Vi söker nu dig som bor nära och vill ha ett flexibelt extrajobb där ingen dag är den andra lik!
På ett hotellet händer det saker hela tiden. Ibland behöver vi en hjälpande hand i restaurangen under en hektisk kväll, ibland behövs förstärkning på städavdelningen inför en stor incheckning, och ibland dyker det upp helt andra grejer där vi helt enkelt behöver ett par extra händer.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är en riktig "ja-sägare" och trivs i en miljö där man hjälps åt över avdelningsgränserna.
Du bor i närområdet: Eftersom det handlar om timanställning och rycka-in-vid-behov behöver du bo så nära att du enkelt kan ta dig till hotellet (med kort varsel ibland!).
Du är flexibel och prestigelös: Du kan tänka dig att hoppa in på städ, disk, servering, reception eller vad än dagen kräver.
Du har rätt inställning: Du är glad, arbetsvillig och gillar att ge god service till våra gäster och underlätta för dina kollegor.
Ålder: Du kan vara student som vill tjäna extra, du som redan har ett deltidsjobb, pigg pensionär eller helt enkelt bara vill ha en rolig och varierad timanställning under säsongen!
Vad erbjuder vi?
Ett superkul extrajobb i en fantastisk fjällmiljö.
Ett varmt och välkomnande team där du snabbt blir en i gänget.
Lön och villkor enligt kollektivavtal.
Möjlighet att jobba mycket under lov, helger och högsäsongsveckor (eller bara lite då och då – vi hittar ett upplägg som passar oss båda!).
Omfattning: Timanställning / Extrapersonal (Vid behov)
Period: Omgående och under hela vintersäsongen
Plats: Storhogna Högfjällshotell & Spa
Låter det intressant?
Skicka in en ansökan direkt, vi söker stjärnor löpande och rollen kan bli tillsatt före sista ansökningsdag.
Frågor? Maila: gustav.tegnander@storhogna.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Storhogna Högfjällshotell & Spa Drift AB
(org.nr 559332-5649), https://www.storhogna.se
Värdshusvägen 4 (visa karta
)
846 99 STORHÅGNA Arbetsplats
Storhogna högfjällshotell Kontakt
Hotellchef
Gustav Tegnander gustav.tegnander@storhogna.com 0702723011 Jobbnummer
10017943