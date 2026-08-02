Engagerade säljare till vår cirkulära barnbutik
Bye Buy Concept AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-08-02
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Vi söker dig som är säljdriven och får energi av att möta människor. Du rör dig ute på butiksgolvet, tar initiativ till kontakt med kunder och guidar dem till bra köp eller tar emot varor i vår inlämning. Du arbetar också i vår produktion med att förädla inlämnade varor inför försäljning.
Rollen passar dig som uppskattar växlingen mellan ett socialt arbete med kunder och ett fokuserat, systematiskt produktionsarbete. Du har intresse för och viss kunskap om textila material och produkter för barn och baby. Du har erfarenhet av butiksförsäljning eller annat servicearbete med kundkontakter.
Erfarenhet från butiker där aktiv försäljning är en naturlig del av arbetet är meriterande.Publiceringsdatum2026-08-02Dina arbetsuppgifter
Som säljare är du vårt ansikte utåt. Hos oss väntar du inte bakom kassan på nästa kund. Du tar initiativ till samtal och hjälper flera sällskap samtidigt att hitta rätt.
I produktionen är du med och skapar vårt sortiment. Du arbetar med hela varans väg i vår produktionskedja. Här hanterar du stora mängder varor varje dag, vilket kräver hög precision, ett effektivt arbetssätt och gott omdöme.
I rollen ingår också att fylla på varor och hålla butiken välfylld, inspirerande och välordnad. Du blir en del av ett litet och engagerat team inom hållbar handel.Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten omfattar 40 timmar per vecka, fördelat på vardagar och helger enligt schema. Timlön, OB- och semesterersättning samt tjänstepension.
Arbetstiderna är förlagda mellan klockan 07.30 och 18.30. Du ansvarar för såväl öppning som stängning av butiken och inlämningen.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vi genomför intervjuer löpande. Sökanden som har möjlighet till snabbt tillträde prioriteras, ange därför i din ansökan när du är tillgänglig.Dina personliga egenskaper
Du tycker om att arbeta självständigt och i team mot tydliga försäljnings- och produktionsmål. Du har ett starkt säljdriv, skapar naturligt kontakt med människor och trivs i en uppsökande säljroll.
Du har öga för detaljer, tar egna initiativ och arbetar lika engagerat på butiksgolvet som noggrant i produktionen. Du trivs i ett högt tempo, arbetar effektivt utan att tumma på kvaliteten och är en hjälpsam, prestigelös kollega.
Om Bye Buy
Bye Buy Concept AB är ett cirkulärt företag som säljer noga utvalda barnkläder och barnprodukter på kommission i vår butik på Kungsholmen.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en framtidsbransch där vi varit pionjärer inom hållbar handel i mer än ett decennium. Många av våra kunder kommer tillbaka ofta. Därför handlar försäljning hos oss lika mycket om att bygga relationer och skapa förtroende som om att genomföra ett köp.
Mer information om vårt koncept finns på byebuy.se.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: jobba@byebuy.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bye Buy Concept AB
(org.nr 559017-6920)
Sankt Eriksgatan 60 (visa karta
)
112 34 STOCKHOLM Kontakt
Julia Mossberg julia@byebuy.se 08-65 620 65 Jobbnummer
10017978