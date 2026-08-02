Senior Solution Architect focus on SaaS Architecture Coordination
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-02
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Senior Solution Architect focus on SaaS Architecture Coordination
We are looking for a senior Solution Architect with excellent SaaS coordination skills. In this role, you will lead and coordinate technology streams in a dedicated SaaS team.
You will work closely with roles such as Business Analysts, Project managers, Service managers also different technical teams and other architects. Much of the work lies in technical coordination within SaaS, communicating and supporting design and implementations of solutions that are compliant with our business and regulatory requirements.
You are an experienced architect within the area Saas with strong drive and excellent skills in harmonizing technical fragments with an ability of investigating and communicating different technology streams.
Required skills, 5-10 years :
Documented experience of working in larger programs/projects
Good understanding of technical coordination and Cloud
Five to ten years' experience as a role as a Solution Architect
A broad technical understanding of IT-infrastructure and Cloud platforms
Experience and understanding of modelling, design and documentation of Saas solutions
Excellent communication skills in both Swedish and English, verbal and written
Start: 1 september 2026
End: 31 december 2026
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
112 26 STOCKHOLM Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Maria Bengtsson maria.bengtsson@nxtinterim.se +46725992025 Jobbnummer
10017955