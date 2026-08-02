Receptionschef till The Lodge - vikariat
Väderkullen The Lodge AB / Receptionistjobb / Lund Visa alla receptionistjobb i Lund
2026-08-02
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Högst uppe på toppen av Romeleåsen i Skåne, bara en halvtimme öster om Malmö på en av Skånes högsta punkter, ligger The Lodge – en plats för möten och upplevelser utöver det vanliga, med 22 dubbelrum, 5 konferensrum och det prisbelönta hawaiianska spat Honulele på 1 000 kvm.
Nu söker vi en receptionschef på vikariat till vårt receptions- och bokningsteam, där vi tillsammans ger våra gäster "Life Less Ordinary". Varje dag. Året om.
OM ROLLEN
Som receptionschef leder du den operativa driften av bokningsavdelningen och hotellreceptionen – mitt i hotellets hjärta, det första både gäster och kollegor möter när de kommer till oss. Tillsammans med ditt team ser du till att varje gäst får ett personligt bemötande och att vi överträffar deras höga förväntningar. Lika viktigt är att våra medarbetare i reception och bokning får de allra bästa förutsättningarna att lyckas och växa.
Vår nuvarande receptionschef går snart på föräldraledighet, och det här är chansen för dig som vill ta ett större ansvar och växa i en ledarroll. För rätt person kan vikariatet också bli en språngbräda till fortsatta möjligheter hos oss.
Rollen är navet mellan bokning, försäljning och anläggningens övriga avdelningar. Du arbetar brett och varierat – från verksamhetsplanering av konferens-, grupp- och privatbokningar till att själv stå i driften sida vid sida med dina kollegor. Du samarbetar nära ledningsteamet och har extra tät kontakt med avdelningscheferna i Restaurang Heaven och Honulele Spa. Du har personalansvar för ca 6–8 medarbetare och rapporterar till vår hotellchef Tove.
VEM VI SÖKER
Vi söker dig som brinner för service och som älskar hotell! Du är trygg i att ta beslut, att vägleda och stötta dina kollegor i det dagliga arbetet, och du har lätt för att skapa en vi-känsla där vi tillsammans levererar på topp. Ditt arbetssätt är proaktivt och strukturerat – samtidigt är du flexibel, prestigelös och lösningsorienterad när dagen tar en ny vändning.
Vi ser gärna att du har:
⭐ Minst ett par års erfarenhet av ledning av hotellreception ⭐ Vana att arbeta i flera olika system – bokning, CRM, backoffice och schemaverktyg ⭐ Ett driv och en glädje i försäljning, där du rapporterar till vår försäljningschef Camilla ⭐ Professionell svenska och engelska, i både tal och skrift
VAD VI ERBJUDER
Hos oss blir du en del av ett starkt team med passion för service och kvalitet. Ingen dag är den andra lik, och som receptionschef får du möjlighet att vara med och påverka, utveckla The Lodge och få våra servicestjärnor att lyfta – på resan mot vår vision att bli Sveriges mest attraktiva mötesplats.
Vi erbjuder:
⛰️ En inspirerande arbetsmiljö med milsvid utsikt 📖 Förmåner, utveckling och ett stort eget mandat i en ledarroll
OM TJÄNSTEN
📋 Omfattning: Föräldravikariat på ca 1 år 📅 Startdatum: Gärna omgående, men vi är flexibla för rätt person 🕰️ Arbetstider: Arbetspasset börjar oftast kl. 7.00, då du tillsammans med den som öppnar receptionen förbereder dagen inför att de första gästerna anländer. Arbetet är främst förlagt till vardagar, men även på helger.
EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER
🛎️ Leda och utveckla den dagliga driften av reception och bokning 🛎️ Verksamhetsplanering av konferens-, grupp- och privatbokningar på kort och lång sikt 🛎️ In- och utcheckning, gästkontakt och att leverera på nyckeltalsuppfyllelse tillsammans med teamet 🛎️ Säkerställa rätt bemanning och rätt kompetens i receptionen 🛎️ Stämma av kommande bokningar med restaurang, spa och övriga avdelningar
VÅRA VÄRDERINGAR
På The Lodge är våra värderingar en viktig del av allt vi gör – de skapar en arbetsplats där vi stöttar varandra, brinner för gästupplevelsen och alltid strävar efter det lilla extra. Därför söker vi noggrant efter medarbetare som inte bara känner att våra värderingar passar dem, utan också uppskattar att vi andra lever efter dem varje dag. Vi berättar mer om dem när vi ses!
LÅTER DET SOM NÅGOT FÖR DIG?
Skicka då in din ansökan redan idag! Om vi känner att du är en bra match för vad vi söker så bjuder vi upp dig till The Lodge på en kaffe med utsikt över trädtopparna, så tar vi det därifrån! ☕🌲
Welcome to a Job Less Ordinary!
PS! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8146815-2126761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väderkullen The Lodge AB
(org.nr 559244-4888), https://thelodge.teamtailor.com
Södra Ugglarp 621 (visa karta
)
247 98 GENARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
The Lodge Kontakt
Linnea K Engberg 046-248905 Jobbnummer
10017947