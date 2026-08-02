Skyddskonsulent med stödjande insatser
Vejbyhem Vob AB / Behandlingsassistentjobb / Halmstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Halmstad
2026-08-02
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Vill du göra verklig skillnad för kvinnor som befinner sig i en utsatt livssituation?
Vejbyhem söker nu två engagerade och trygga Skyddskonsulenter, varav en tillsvidaretjänst med provanställning på heltid samt ett vikariat på heltid under perioden 31 augusti 2026 – 6 juni 2027.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och ett professionellt bemötande står i centrum. Vi erbjuder skyddat boende för kvinnor med samsjuklighet, där missbruk och psykisk ohälsa ofta förekommer. Arbetet innebär att stötta kvinnor i att skapa trygghet, stabilitet och förutsättningar för ett liv fritt från våld och destruktiva livsmönster.
Tjänsterna, som är på 100 %, följer ett schema förlagt huvudsakligen dagtid samt viss tjänstgöring på helger. Beredskap ingår i tjänsten, enligt schema.
Som skyddskonsulent arbetar du med att:
Ge individuellt stöd och motiverande samtal.
Upprätta, följa upp och dokumentera genomförandeplaner.
Stödja klienter i kontakter med myndigheter, sjukvård och andra samverkansparter.
Arbeta med riskmedvetenhet och säkerhetsfrågor.
Motivera till nykterhet, behandling och ökad självständighet.
Dokumentera enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner.
Samverka nära kollegor för att skapa en trygg och professionell miljö.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har erfarenhet av arbete med missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation eller annat psykosocialt behandlingsarbete.
Är trygg, empatisk och har god förmåga att skapa professionella relationer.
Kan arbeta strukturerat och fatta välgrundade beslut även i pressade situationer.
Har god förmåga att dokumentera och uttrycka dig i tal och skrift.
Har B-körkort.
Meriterande är utbildning i SARA eller PATRIARK och erfarenhet av skyddat boende, socialtjänst eller kriminalvård samt kunskap inom MI, lågaffektivt bemötande och traumamedvetet förhållningssätt.
Vi erbjuder
Hos Vejbyhem blir du en del av ett engagerat team med hög kompetens och ett gemensamt fokus på kvalitet, säkerhet och respekt för varje människas unika situation. Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och göra verklig skillnad – varje dag.
Anställning
Befattning: Skyddskonsulent
Anställningsform: En tillsvidaretjänst med provanställning samt ett vikariat
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Schemalagd dagtid med viss helgtjänstgöring. Beredskap ingår.
Period: Vikariat 31 augusti 2026 – 6 juni 2027. Tillsvidaretjänst enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande på vårt kontor i Halmstad, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till Vejbyhem! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Enbart e-post
E-post: denise@vejbyhem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skyddskonsulent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vejbyhem VoB AB
(org.nr 559072-2723) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vejbyhem VoB Jobbnummer
10017957