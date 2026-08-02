Behandlingspedagog sökes till Viljan Närsjögläntan HVB
Viljan Individ och Familj AB / Behandlingsassistentjobb / Falun Visa alla behandlingsassistentjobb i Falun
2026-08-02
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Om Viljan Närsjögläntan
Närsjögläntans HVB är vackert beläget vid Sundbornsån utanför Falun och är ett boende som vänder sig till målgruppen flickor 13 -17 år med varierande psykosocial problematik.
Flickorna som kommer till oss kan komma från hela landet, de vistas på ett eller annat sätt i olämpliga miljöer, kan ha provat droger, gjort enstaka brott, ha ett hotfullt beteende etc.
Flickorna har ofta diagnoser inom NPF, eller kan behöva utredas för att få klarhet i vad som ställer till det i vardagen, många av dem har trauman med sig i bagaget. Det är inte ovanligt att våra tjejer har dåliga erfarenheter från skolan som lett till en stor frånvaro.
Om rollen som behandlingspedagog
Hos oss arbetar du tillsammans i ett team som gemensamt leder ungdomarnas behandlingsprocesser framåt. Vi arbetar med engagemang i allt kring våra ungdomar. Arbetet innebär att möta människor i kris och/eller med en svår livssituation, det är av stor vikt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt och tryggt sätt. Tillsammans med ungdomen skapar du en fungerande och trygg vardag.
I rollen ingår såväl behandlingsarbete riktat direkt mot våra flickor men även praktiska sysslor som städning, matlagning, tvätta bilen etc.
Att arbeta som behandlingspedagog/socialpedagog innebär även en del administrativa uppgifter.
Vi arbetar med engagemang i allt kring våra klienter. Rollen som behandlingspedagog innebär att planera, genomföra och följa upp pedagogiska och behandlande insatser utifrån individens behov. Arbetet bygger på att skapa trygga relationer, motivera till förändring och stärka individens förmåga till självständighet. Det ingår även att dokumentera insatser och delta i planeringsmöten och utvecklingsarbete. Du fungerar som ett stöd för ungdomarna och ni tillsammans utvecklar strategier för att uppnå mål i vardagen.
Kvalifikationer
Du har en utbildning som behandlingspedagog/socialpedagog, socionom eller beteendevetare. Som person är du duktig att skapa relationer och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-08-02Kvalifikationer
Utbildad socialpedagog/behandlingspedagog eller 400 YHP
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Tidigare erfarenhet från liknande behandlingsverksamhet.
Meriterande:
Socionom eller beteendevetare med relevanta kurser.
utbildning och erfarenhet i metoder och förhållningssätt som är relevanta, så som:
MI
TMO
KOBTIVA
KBT
RePulse
ART
LaB mfl
Anställningsvillkor
Roll: Behandlingspedagog/Stödpedagog
Anställningsform: TSV med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: 95%
Arbetstid: Varierande tider med olika typer av pass som innefattar, dag, kväll/natt med sovande jour och helg.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Vi kommer ta intervjuer löpande varpå tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag är 2026-08-17, vi kommer dock ha urval och intervjuer löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Madeleine Dolleris 070-6020149 alternativt Daphne Hendriks 072-0852583
Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: (Namn och kontaktuppgifter till rekryteringsansvarig för annonsen) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8158755-2126767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Östborn 60 (visa karta
)
791 96 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viljan Kontakt
Madeleine Dolleris madeleine.dolleris@viljan.se Jobbnummer
10017968