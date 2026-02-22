Vi söker terapeuter/massörer
Premium Hälsan Landvetter växer och vi söker nu utbildade terapeuter/massörer som vill arbeta minst 50 % hos oss, antingen via anställning eller genom att hyra in sig.
Vi söker terapeuter inom:
Klassisk massage
Sportmassage
Lymfmassage
Shiatsu
Thaimassage
Ayurvediska behandlingar
(Fler behandlingsformer är meriterande.)
Omfattning
Från 50 % upp till heltid
Möjlighet till arbete dagtid, kvällstid och helger
Anställnings- och samarbetsformer
Anställning enligt överenskommelse
Hyra in sig som terapeut (egen verksamhet)
Bokning & kunder
En stor del av våra kunder använder friskvårdsbidrag och presentkort, och vi har många stamkunder som regelbundet bokar behandlingar.
Vi söker dig som:
Är utbildad och certifierad inom din behandlingsform
Är professionell, positiv och serviceinriktad
Är ansvarsfull och strukturerad
Talar svenska och/eller engelska
Vill arbeta i ett tryggt och familjärt team
Om Premium Hälsan Landvetter
Premium Hälsan Landvetter är en mordern träningsanläggning med fokus på träning, behandling och återhämtning.
Premium Hälsan Landvetter är en mordern träningsanläggning med fokus på träning, behandling och återhämtning.

Vi arbetar långsiktigt med kvalitet, personligt bemötande och helhetshälsa - både för våra kunder och våra medarbetare.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev.
Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
