Vi söker Svetsare
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Svetsarjobb / Ljungby Visa alla svetsarjobb i Ljungby
2026-08-03
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB i Ljungby
, Alvesta
, Värnamo
, Markaryd
, Växjö
eller i hela Sverige
Är du en erfaren svetsare som vill arbeta på ett företag i Ljungby?
Puls Bemanning och Rekrytering söker svetsare till ett företag i Ljungby
Vilka är vi?
Puls Bemanning & Rekrytering är ett lokalt och engagerat företag som värnar om både våra konsulter och kunder. Vi erbjuder trygghet, flexibilitet och en nära dialog, vilket gör oss till en uppskattad partner i bemanningsbranschen. Våra kunder finns i hela GGVV-regionen samt Ljungby kommun, där vi har kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
Hos oss på Puls bemanning och rekrytering står du i fokus då vi är måna om långsiktiga relationer.
Vi matchar rätt person till rätt arbetsplats. Som konsult hos oss har du möjlighet att testa nya arbetsmiljöer samt utvecklas i din roll.
Som konsult hos oss
Du blir anställd hos oss på Puls Bemanning och Rekrytering och arbetar ute hos våra kunder. Du har en konsultchef som kommer stötta dig genom hela processen, från första mötet till regelbunden kontakt under din tid hos oss.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
I rollen som svetsare kommer du arbeta med större metallkomponenter. Du kommer jobba både självständigt och tillsammans som team i produktionen.Kvalifikationer
• Erfarenhet av svetsning
• God förståelse i svenska i tal och skrift
• Vana att tyda ritningsläsning
Meriterande
• Erfarenhet från tung industri
• Vana av att arbeta med grövre material
• Noggrann
Din anställning omfattas av:
• Kollektivavtal
• Försäkringar
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag
Du är viktig för oss, vi vill att du känner dig trygg och kommer trivas i din roll.
Vad händer när du sökt tjänsten?
Vi arbetar med löpande urval och processer, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Är du aktuell för tjänsten återkopplar vi via mejl eller telefon och vid fortsatt process bokas intervju.
Låter detta intressant? Skicka gärna in ditt CV redan idag då vi tillsätter löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB
(org.nr 556803-3343), https://www.pulsbemaning.se/
341 22 LJUNGBY Kontakt
Säljande Konsultchef
Josef Tot josef@pulsbemanning.se +46709944770 Jobbnummer
10019222