IT- & Digitaliseringssamordnare - Västvärmlands LBC AB
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2026-08-03
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Om Västvärmlands LBC
Västvärmlands LBC AB ägs av ett 50-tal åkerier som tillsammans disponerar omkring 120 fordon. Vi är ett transportsäljande företag med stark förankring i västra Värmland och har 25 tjänstemän vid våra kontor i Arvika och Charlottenberg.
Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Bygg & Anläggning/Miljö, Fjärr, Flis, Terminal & Lager samt Ballast & Täkter. Koncernen omsätter cirka 700 miljoner kronor och erbjuder transport- och logistiktjänster till företag, offentlig verksamhet och privatpersoner.
Vår kultur präglas av långsiktighet, stabilitet och engagemang. Här möts du av korta beslutsvägar, nära samarbeten och ett prestigelöst och jordnära klimat. Hållbarhet är en självklar del av verksamheten och vi är certifierade inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt hållbarhetscertifierade enligt Fair Transport.
Ditt uppdrag
Som IT- & Digitaliseringssamordnare blir du en viktig länk mellan verksamhetens behov och de tekniska möjligheterna. Du samordnar IT-relaterade frågor, driver utvecklingsinsatser och ser till att våra system och digitala verktyg stödjer verksamheten på bästa sätt.
Rollen kan även omfatta flera bolag inom koncernen, med tyngdpunkt på Västvärmlands LBC. Du arbetar nära ledning, medarbetare, externa IT-partners och systemleverantörer och får möjlighet att påverka både den dagliga IT-miljön och företagets fortsatta digitala utveckling.
Vi har idag en etablerad digital miljö med flera verksamhetskritiska system som är integrerade med varandra. Här ingår bland annat Hogia Mobilast för order- och transporthantering, Hogias ekonomi- och lönesystem, system för vågar, fordonskommunikation, lager samt insamling och uppföljning av utsläppsdata. Vi har även en egen servermiljö som hanteras i nära samarbete med vår externa IT-partner.
Systemen skapar redan idag ett viktigt stöd för verksamheten, men det finns stora möjligheter att fortsätta utveckla både integrationer, arbetssätt och användning. En viktig del av ditt uppdrag blir därför att förstå verksamhetens och kundernas behov, samordna rätt insatser och driva utvecklingen framåt. Det kan exempelvis handla om att använda automation och AI för att effektivisera processer, förbättra informationsflöden och på sikt utveckla arbetet med exempelvis kör- och ruttoptimering.
Uppdraget är brett och kombinerar långsiktig utveckling med vardagsnära stöd. Du ser helheten, skapar struktur och omsätter verksamhetens behov i lösningar som fungerar i praktiken. När mer specialiserad kompetens behövs tar vi stöd av externa konsulter och leverantörer. Din roll blir då att kravställa, samordna och säkerställa att lösningarna skapar verklig nytta för verksamheten.
Viktiga delar av uppdraget blir att:
driva digitaliseringsarbetet och identifiera var automation, AI och digitala verktyg kan skapa konkret nytta
förvalta och utveckla verksamhetens system, integrationer och digitala informationsflöden tillsammans med användare och leverantörer
samordna IT-projekt, kravställning, upphandling och uppgraderingar tillsammans med externa partners och systemleverantörer
samordna servermiljö, användarkonton, behörigheter och digitala arbetsplatser
vara en första kontaktpunkt vid IT-frågor och ge användarstöd, vägledning och enklare teknisk felsökning
planera introduktioner och interna utbildningar som stärker medarbetarnas digitala kompetens och användning av AI-stöd
ansvara för webbplatser, sociala medier och intern kommunikation samt bidra till utvecklade rutiner och arbetssätt.
Rollen är inte en renodlad specialistroll. Den passar dig som har bred digital förståelse och trivs med att växla mellan utveckling, samordning, kommunikation och praktisk problemlösning.
Vi söker dig som...
är nyfiken på teknik och utveckling, men framför allt intresserad av hur digitala lösningar kan göra vardagen bättre för människor och verksamhet. Du tar initiativ, skapar struktur och driver frågor framåt, samtidigt som du är serviceinriktad och pedagogisk när kollegor behöver stöd.
Du kan ha arbetat med IT-samordning, systemförvaltning, digitalisering, IT-support eller i en annan verksamhetsnära roll. Din bredd och förmåga att skapa fungerande helheter är viktigare än att du är specialist inom varje område.
Vi vill att du har:
• erfarenhet av IT-samordning, digitaliseringsarbete, systemförvaltning eller liknande arbetsuppgifter
• god förståelse för IT-infrastruktur, servermiljöer, verksamhetssystem och digitala arbetsplatser
• förståelse för hur verksamhetssystem, integrationer och informationsflöden tillsammans kan stödja och effektivisera en verksamhet.
• förmåga att samordna externa leverantörer och driva aktiviteter och projekt framåt
• förmåga att analysera verksamhetens behov och omsätta dem i praktiska och användarvänliga lösningar
• god administrativ förmåga och mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av användarstöd, systemadministration, automation, AI-lösningar eller digital kommunikation.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och förmåga att skapa förtroende.
Som person
För att lyckas och trivas i rollen är du:
• initiativrik och drivande med ett genuint intresse för utveckling
• lösningsorienterad, ansvarstagande och trygg i att prioritera
• strukturerad och noggrann med förmåga att hålla ihop flera frågor samtidigt
• pedagogisk och bra på att förklara teknik på ett enkelt sätt
• relationsskapande, kommunikativ och serviceinriktad
• självständig samtidigt som du uppskattar att arbeta tillsammans med andra
• prestigelös och bekväm med att växla mellan strategiska frågor och praktiska vardagsuppgifter.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi Tacting AB. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren ulf.holmgren@tacting.com
, 076 307 10 29 eller Elin Skau elin.skau@tacting.com
073 529 69 67.
Välkommen in med din ansökan senast 16 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8156442-2126970". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Arvika Sim- & Sporthall (visa karta
)
671 31 ARVIKA Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
10019218