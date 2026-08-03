Studentmedarbetare GIS
Vännäs kommun / Administratörsjobb / Vännäs Visa alla administratörsjobb i Vännäs
2026-08-03
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Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-03Beskrivning
Var med och forma framtidens Vännäs
Studerar du samhällsplanering eller GIS och vill omsätta dina kunskaper i praktiken? Nu söker vi två studentmedarbetare som vill bidra till arbetet med Vännäs kommuns nya översiktsplan.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med GIS i en samhällsviktig process och samtidigt skaffa dig värdefull erfarenhet av kommunal samhällsplanering. Du blir en del av arbetet med att utveckla och visualisera underlag som hjälper kommunen att planera för framtidens Vännäs.
Det här erbjuder vi
• Relevant arbetslivserfarenhet inom samhällsplanering och GIS
• Möjlighet att arbeta med ett verkligt och långsiktigt utvecklingsprojekt
• Flexibla arbetstider som går att kombinera med studier
• Samarbete med samhällsplanerare, GIS-specialister och projektledning
• Goda möjligheter att utveckla dina kunskaper inom GIS och digitala planeringsverktygDina arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare kommer du att stödja arbetet med kommunens nya översiktsplan genom GIS-relaterade arbetsuppgifter. Exempel på arbetsuppgifter är att:
• samla in, bearbeta och kvalitetssäkra geografiska data
• skapa och uppdatera kartunderlag och GIS-skikt
• ta fram kartor och visualiseringar för planeringsprocessen
• strukturera och hantera geografisk information i kommunens GIS-miljö
• bidra till utveckling av digitala presentations- och kommunikationslösningar, exempelvis StoryMaps
Arbetet sker i nära samarbete med kommunens samhällsplanerare och GIS-funktioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• studerar tredje året på samhällsplanerarprogrammet alternativt läser GIS-magisterprogram.
• har kunskaper inom GIS och geografisk databehandling
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• har möjlighet att delta vid möten i Vännäs vid behov
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av ArcGIS Pro eller liknande GIS-plattform
• arbetat med StoryMaps eller andra digitala visualiseringsverktyg
• kunskap om fysisk planering eller översiktsplanering
Personliga kompetenser
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser. För att lyckas i rollen ser vi att du:
• tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt
• arbetar strukturerat och noggrant
• har god samarbetsförmåga och är lyhörd för andras perspektiv
• är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningar förändras
• är nyfiken på hur GIS kan användas för att analysera, visualisera och kommunicera samhällsbyggnadsfrågorAnställningsvillkor
• Antal tjänster: 2
• Anställningsform: Studentmedarbetare, timanställning
• Omfattning: I genomsnitt cirka 25 procent, maximalt 15 timmar per vecka
• Period: September 2026–april/maj 2027, med möjlighet till förlängning
• Arbetsplats: Flexibelt arbetssätt med möjlighet till distansarbete. Vissa möten och arbetsmoment sker på plats i Vännäs.
För tjänsten genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen före anställning.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Klicka här för att läsa mer om vårt erbjudande på vannas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Vännäs Kommun
(org.nr 212000-2841), https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
911 32 VÄNNÄS Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Miljö- och byggavdelningen Kontakt
Per Forsman, Vision 073-0687095 Jobbnummer
10019224