Personliga assistenter till barn och unga - gör skillnad på riktigt!
Jönköpings kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-08-03
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du arbeta nära barn och unga och vara en viktig del av deras vardag? Nu söker vi fler engagerade personliga assistenter till två olika ärenden där relation, trygghet och ansvar går hand i hand. Publiceringsdatum2026-08-03Beskrivning
Vi söker personliga assistenter till två olika ärenden i Jönköpingsområdet:
En flicka i nedre tonåren med fysisk funktionsnedsättning.
En tonårskille med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning.
Båda individerna bor hemma med sina familjer och syskon.
Som personlig assistent är du ett stöd i vardagen genom att skapa struktur, delta i aktiviteter och bygga en förtroendefull relation. Arbetet formas efter individens behov och kan innebära allt från lugna stunder i hemmet och stöttning under skoldagen, till att följa med på aktiviteter som till exempel fritidsgård, kulturskola, bibliotek eller andra fritidsaktiviteter.
Ditt nya jobb
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
stöd vid personlig hygien, omvårdnad och förflyttningar
hantering av sondmatning
arbete med andningshjälpmedel (BIPAP) samt uppmärksamhet på andning och allmäntillstånd
stöd i dagliga rutiner och aktiviteter
följa med på eller skapa möjligheter till fritidsaktiviteter
motivera och stötta i träningsinsatser från habilitering
Vid behov, exempelvis vid sjukdom, kan arbetet även innebära aktiv tillsyn av andning och syresättning.
Arbetet sker i hemmet i nära samarbete med familj och kollegor.
Din kompetens
Vi ser gärna att du som söker är utbildad personlig assistent, undersköterska eller barnskötare alternativt har en annan utbildning med social eller pedagogisk inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig. Det är dock inget krav. Kvalifikationer
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
viss förståelse för engelska i tal
god fysisk förmåga
möjlighet att arbeta dag, kväll och helg
Meriterande
erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
erfarenhet av arbete med barn och unga
erfarenhet av utmanade beteende och lågaffektivt bemötande
erfarenhet av social dokumentation
kunskap om sondmatning och andningshjälpmedel
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
är lugn, stabil och ansvarstagande
är samarbetsinriktad och har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer
är lyhörd och har förståelse för den personliga integriteten
kan arbeta självständigt och fatta egna beslut i vardagen
Du är trygg i att anpassa ditt bemötande - ibland behöver du vara aktiv och vägledande, andra gånger ge utrymme och låta den enskilde ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Inom personlig assistans får du ett flexibelt och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i andras liv. Under ett tillitsbaserat ledarskap får du förutsättningar att ta ansvar och bidra till utvecklingen av verksamheten.
Hos oss erbjuds du:
trygg anställning
avtalsenlig lön
introduktion och kompetensutveckling
friskvårdsbidrag
betald semester från första anställningsåret
Läs mer om Jönköpings kommun som arbetsgivare här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Område personlig assistans ger stöd till barn och vuxna med intellektuella, neuropsykiatriska eller fysiska funktionsnedsättningar. Vårt mål är att stärka individens egna förmågor och skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt. Du blir en del av en mindre arbetsgrupp där flexibilitet, samarbete och ett prestigelöst förhållningssätt är viktigt. Varje dag hos oss innebär nya möjligheter att skapa en positiv påverkan!
Bra att veta
Rekryteringen avser flera tillsvidaretjänster på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetet är förlagt till dag, kväll och helg enligt schema. Jönköpings kommun erbjuder alltid 100 % sysselsättningsgrad och samplanering där arbete hos annan medborgare kan förekomma.
Till ärendet hos flickan i nedre tonåren ser vi gärna kvinnliga sökanden, utifrån medborgarens önskemål.
Urval sker löpande och första omgången intervjuer är planerade till vecka 33.
Den här befattningen är arbetsvärderad. Personlig assistent utbildad återfinns i basgrupp D och personlig assistent (outbildad) återfinns i basgrupp B. För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Vill du veta mer?
Maria Öblom, Rekryteringssamordnare inom Personlig assistans (tillgänglig från 10/8).
Telefonnummer: 036- 10 28 91
E-postadress: maria.oblom@jonkoping.se
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Samordnare för rekrytering
Maria Öblom maria.oblom@jonkoping.se 036-102891 Jobbnummer
10019221