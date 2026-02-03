Vi söker svetsare!
NearYou Sverige AB / Svetsarjobb / Jönköping
2026-02-03
Publiceringsdatum2026-02-03Om företaget
Den här rekryteringen genomförs i samarbete med vår kund.
NearYou ansvarar för urvalsprocessen och kommunikation med alla sökande.
Tjänsten är en visstidsanställning direkt hos vår kund med fast månadslön och dagtidsarbete.
Vår kund är ett väletablerat industriföretag med lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av certifierade produkter för industri- och marina miljöer. Företaget arbetar även med legoarbeten inom tunnplåt och rör.
De befinner sig i en spännande tillväxtfas och erbjuder en arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och påverka ditt arbete.
Tjänstebeskrivning
Svetsavdelningen består av både manuell svetsning och robotsvetsning i tunnplåt.
Du kommer arbeta med varierande svetsuppgifter i produktionen, främst inom MIG/MAG och TIG, men även andra arbetsmoment kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet av MIG/MAG och TIG-svetsning
• Har erfarenhet av manuell svetsning (robotsvetsning är meriterande)
• Kan läsa tekniska ritningar och har god materialkännedom
• Har kunskap inom mätteknik:
• Har erfarenhet av annat verkstadsarbete (meriterande)
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad
• Är en lagspelare som värdesätter ordning och reda
• Truckkort är meriterande.
• God svenska i tal och skrift
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att maila Sandra Hopovac: sandra.hopovac@nearyou.se
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
