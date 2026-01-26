Vi söker sjuksköterskor/distriktsköterskor
2026-01-26
Sjuksköterskeenheten ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården i hemmet, på boende, korttidsenheter och dagverksamheter inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Verksamheten är en del av sektor vård och omsorg.
Sektor vård och omsorg har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi jobbar med stöd, service, vård och omsorg till människor i alla åldrar och vår verksamhet präglas av professionalitet och mänskliga värden.
Här jobbar vi tillsammans, som ett team. Vi hjälps åt och stöttar varandra när det behövs. Du är omgiven av hög kompetens, erfarna kollegor och chefer. I rollen som sjuksköterska/distriktsköterska får du också så mycket tillbaka från dem du finns där för. Leenden, tacksamhet, förtroende, skratt, vänskap och livshistorier - här är du alltid uppskattad och betydelsefull.
Vi erbjuder mentorskap och en individanpassad introduktion för alla nyanställda. För oss inom hemsjukvården är det viktigt att alla känner sig välkomna och delaktiga i sin profession. För att kunna ge de bästa förutsättningarna för att våra patienter ska få en så bra vård, stöd och omsorg som möjligt och att våra medarbetare ska lyckas och utvecklas på jobbet är utvecklingsarbete och ständiga förbättringar i fokus hos oss. Vi vill ligga i framkant inom det vi gör.
Som medarbetare hos oss är du viktig, vi vill att du ska utvecklas och stanna, därför får du löpande utbildning och kompetensutveckling och om du vill finns alla möjligheter att göra intern karriär.
Vi söker nu två sjuksköterskor/distriktssköterskor till vårt Södra distrikt samt två resurssjuksköterskor till våra boenden. För arbetet på boendet söker vi både en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och en resurs som innebär att man kan vara på flera olika boenden utifrån behovet.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården är till stor del självständigt och innebär att du bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser för de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården och som du har omvårdnadsansvar för.
Arbetet är varierande och innebär att du gör allt från medicinska bedömningar, provtagningar och såromläggningar till mer avancerad sjukvård i hemmet.
Du är ansvarig för patientens vårdprocess och deltar i tvärprofessionella team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och undersköterska. Du har även nära kontakt med anhöriga och är en viktig länk mellan patient och andra vårdgivare. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal, du är också ett stöd för övriga medarbetare i teamet runt patienten Din kunskap och din erfarenhet är värdefull, därför ingår det i din roll att bidra till verksamhetens förbättringsarbete.
Samverkan är en stor del av din roll och en framgångsfaktor i uppdraget. Du behöver kunna arbeta med såväl akut problematik som långsiktiga mål.
Vi arbetar dagtid, var 6:e helg och enstaka röda dagar enligt gemensam planering.
''Vi lägger upp vår dag som vi önskar, i samråd med patienten. Frihet, flexibilitet och omväxling. Det är tillfredsställande."
/medarbetare sektor vård och omsorgKvalifikationer
Vi söker dig som är distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska. Du har en god samarbetsförmåga. Hos oss innebär detta att du arbetar bra ihop med andra och kan skapa konstruktivt samarbete för förändring. För att klara uppdraget behöver du ha ett flexibelt förhållningssätt och att du organiserar och prioriterar aktiviteter effektivt.
Du har god vana av arbete i IT-baserade journalsystem och att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
För att trivas i denna roll tror vi att du är lugn och trygg och har ett realistiskt perspektiv i situationer som uppkommer och kan fokusera på rätt saker. Du delar vår värdegrund som innebär trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande.
Att vilja vårda, stötta och utveckla andra människor är en av de egenskaper som behövs allra mest i vårt samhälle. Och du som har den i dig är den verkliga framtiden.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringen, vänta därför inte med din ansökan!
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Skövde kommun, Avdelning hemvård, hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef
Nina Sörman 0500-49 84 21 Jobbnummer
