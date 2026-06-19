Head Waiter - Breakfast & Lunch
Strawberry Services AB / Servitörsjobb / Östersund Visa alla servitörsjobb i Östersund
2026-06-19
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About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality! Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Är du vår nya ledande stjärna i frukostmatsalen?Clarion Hotel Grand Östersund ligger mitt i stadens puls med gångavstånd till allt. Vi erbjuder 197 rum. 11 mötesrum, relax med pool och bastu samt bar och brasserie NÒR, vi är mer än ett hotell - vi är en upplevelse och du blir en viktig del av den! Vårt team präglas av personlighet, passion och en stark vilja att överträffa gästernas förväntningar.
Ditt ansvarsområde:
Som vår Head Waiter för frukosten och lunch är du hjärtat i våra gästers morgonupplevelse – den första strålen av solsken på dagen! Du möter våra gäster med ett genuint leende och en smittande energi, och ser till att varje frukost blir en oförglömlig start på dagen. Med ett skarpt öga för detaljer och en känsla för tempo skapar du en varm, välkomnande och inspirerande atmosfär där varje gäst känner sig sedd och omhändertagen.Dina huvudsakliga uppgifter, med en touch av Clarion-magi:
Leverera enastående service: Aktivt möta och interagera med våra gäster för att säkerställa en personlig, hjärtlig och professionell service som sätter guldkant på deras morgon. Du skapar de där små, men betydelsefulla, ögonblicken!
Vara hjärtat i driften: Du är operativt aktiv och en självklar del av teamet, redo att utföra alla uppgifter som krävs för att gästen ska få en fantastisk upplevelse.
Leda och fördela arbetet : Asnvara för stationsindelning, arbetsfördelning för avdelningen.
Driva merförsäljning: Leda och inspirera teamet till att maximera merförsäljningen och vara en förebild i varje gästmöte.
Upprätthålla en skinande miljö: Ansvara för att frukostmatsal och serveringsytor alltid är skinande rena och organiserade. En ren och vacker miljö är en del av upplevelsen!
Bidra till teamets framgång: Du har förståelse och arbetar efter ökad lönsamhet, hög kvalitet och att uppnå avdelningens uppsatta mål.
Vi blir extra glada om du även har med dig:
Tidigare erfarenhet att leda / hovmästare
Erfarenhet från gästnäringen: Har du tidigare arbetat inom frukostservering, café, restaurang eller hotell? Denna bakgrund är en stor fördel för att snabbt komma in i rollen och förstå våra gästers behov.
Ett naturligt servicetänk: Du har en medfödd förmåga att se vad gästen behöver och agera proaktivt. Med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt förvandlar du varje utmaning till en möjlighet att glädja!
Förmåga att hantera högt tempo: Du trivs med att arbeta strukturerat och effektivt, även när klockan är tidig och tempot är högt. Du håller huvudet kallt och levererar med precision!
Kunskap om livsmedelshygien: Erfarenhet av livsmedelshygien och egenkontroll är ett stort plus. Det visar att du värdesätter våra gästers välbefinnande och säkerhet lika mycket som vi gör!
Varför bli en del av Clarion & Strawberry?
Hos oss på Clarion blir du en del av ett varumärke som kombinerar det bästa från urban stil och högsta kvalitet. Ett engagemang som även sträcker sig till vårt arbetsteam. Här kan läsa vad du kommer att kunna åtnjuta:
En inspirerande arbetsmiljö med högt tempo där dina insatser kommer att värdesättas
Möjligheter att avancera och utvecklas inom den dynamiska Strawberry-koncernen
Personalrabatter och särskilda vän- & familjepriser i våra 200+ hotell
Fyra fria hotellnätter varje år
25 % rabatt på mat och dryck vid våra restauranger och barer
Exklusiva priserbjudanden på kundupplevelser, resor, shopping och mycket mer
Detta är en tillsvidare anställning på 70%, (vi tillämpar provanställning) med startdatum och lön enligt överenskommelse.Tjänsten omfattar tidiga morgnar inklusive arbete på helger.
Vi ser fram emot din ansökan! Observera att vi kommer att behandla ansökningarna löpande och återkoppla till samtliga sökande under vecka 30. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Clarion Hotel Grand Östersund Kontakt
Rekryterare
Jonna Berggren jonna.berggren@strawberry.se 0720683536 Jobbnummer
9971455