Human Talent söker lagerpersonal med start omgåande!
Human Talent North AB / Lagerjobb / Luleå Visa alla lagerjobb i Luleå
2026-06-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human Talent North AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Gällivare
, Umeå
eller i hela Sverige
Human Talent söker lagerpersonal med start omgåande!
Är du en person som tar ansvar, arbetar hårt och trivs med att leverera resultat? Vill du vara en del av ett team där rätt inställning, arbetsmoral och engagemang värderas lika högt som tidigare erfarenhet?
Vi söker nu lagerpersonal för omgående start. I rollen kommer du att arbeta i ett högt tempo tillsammans med kollegor som ställer upp för varandra och strävar mot gemensamma mål. Du är noggrann, pålitlig och har en vilja att göra ett bra jobb varje dag.
Om tjänsten
Vi söker lagerarbetare till en av våra kunder i Luleå med start omgåande med möjlighet till förlängning efter avslutat uppdrag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Plockning och packning av order.
Arbetet är förlagt på vardagar, och arbetstiderna är 07.00 - 16.00 dagtid.
Din profil
Vi söker dig som är:
Självgående, noggrann och ansvarstagande.
Bra på att samarbeta och bygga relationer, både med kollegor och kunder.
Van att arbeta i högt tempo och hantera utmaningar på ett strukturerat sätt.
Har B-körkort
Meriterande:
Truckkort
Erfarenhet av lagerarbete
Vi värdesätter främst dina personliga egenskaper och din inställning du har.
Trygg anställning
Human Talent North AB följer Almegas kollektivavtal för kompetensföretag. Som anställd hos oss omfattas du av kollektivavtalade villkor och får ta del av de arbetstidsregler, ersättningar och övriga anställningsvillkor som gäller på arbetsplatsen. Det innebär att du kan känna dig trygg med att dina villkor följer etablerade branschstandarder och att du får samma förutsättningar som övriga medarbetare på arbetsplatsen.
Ansökan
Är detta något för dig?
Ansök via vårt formulär på hemsidan eller skicka ditt CV och personliga brev till oss. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och din höga arbetsmoral! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9971457