Vi söker servispersonal Heltid & Deltid
Tribal Yun AB / Servitörsjobb / Hudiksvall Visa alla servitörsjobb i Hudiksvall
2026-07-09
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Vi söker dig som är ansvarsfull, pålitlig och tar ditt arbete på allvar. Du har ett trevligt bemötande, gillar att ge god service och trivs i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Servering i restaurang.
Ge våra gäster ett professionellt och vänligt bemötande.
Ansvara för ordning, renlighet och förberedelser i lokalen.
Hantera kassa och enklare bar- och kaféservering.
Samarbeta med kollegor för att skapa en trivsam miljö för våra gäster.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och punktlig.
Är stresstålig och serviceinriktad.
Har god samarbetsförmåga.
Tar egna initiativ och arbetar noggrant.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav – rätt inställning är viktigast.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: mingrestaurang@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tribal Yun AB
(org.nr 559349-6754)
bankgränd 1 (visa karta
)
824 45 HUDIKSVALL Arbetsplats
Restaurang Ming Kontakt
Yun Zhao mingrestaurang@gmail.com 0739220256 Jobbnummer
9998779