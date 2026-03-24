Vi söker servicehandläggare
Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa i Stockholm
, Gävle
, Jönköping
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Till vårt kontor i Stockholm söker vi dig som brinner för att ge god service, har god telefonvana och som ständigt är nyfiken på att lära dig nya saker.
Arbetet kommer att innebära att besvara inkommande frågor och telefonsamtal kring arbetslöshetsförsäkringen och medlemskap. Du ska med god service ta dig an frågorna och vägleda våra medlemmar rätt.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med start under våren 2026 till och med september 2026.
Du kommer i starten av anställningen få en utbildning inom Lagen om arbetslöshetsförsäkringen.
Meriterande
• Har tidigare erfarenhet från arbete med myndighetsutövning
• Har tidigare erfarenhet från arbete inom kundtjänst
• Vana av att använda telefonen som arbetsredskap
• Goda kunskaper i språk utöver svenska och engelska
Vi är en a-kassa för dem som arbetar inom en rad olika branscher och yrkesområden inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen. Vi har drygt 100 000 medlemmar och vi är idag 41vpersoner anställda på Transports a-kassa. Våra anställda är utstationerade på 6 olika kontor i landet men arbetar ändå nära varandra i det dagliga arbetet.
Urval sker löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan idag.
Eftersom vi har flera annonser ute för olika kontor behöver det framgå tydligt vilket kontor du söker tjänsten till. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: ansokan.ak@transport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa
Östra Järnvägsgatan 24 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM
Transportarbetarnas arbetslöshetskassa
Personalansvarig
Daniel Waenerlund daniel.waenerlund@transport.se 010-4803520
9817534