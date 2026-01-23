Vi söker saneringstekniker till Polygon
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du social, inte rädd för att ta i och gillar att ha varierande arbetsuppgifter varje dag? Då är detta rätt tjänst för dig!
Vi söker nu saneringstekniker till vår kund Polygon i Göteborg. Som saneringstekniker får du arbeta med sanering och rivning vid exempelvis brand- och fuktskador. Arbetsdagen är både fysiskt aktiv och varierad, vilket passar dig som uppskattar omväxling och praktiska uppgifter. Varje uppdrag är unikt, vilket gör att ingen dag är den andra lik.
I din roll ansvarar du för att rengöra och återställa byggnader efter fukt-, brand- och mögelskador. Du kommer att arbeta med modern utrustning och olika tekniker beroende på uppdragets behov. Rollen innebär nära samarbete med kollegor, och du blir en viktig del i att säkerställa att arbetet utförs noggrant och professionellt.
Arbetspassen är främst förlagda 07:00-16:00 måndag-fredag och tjänsten planeras att starta omgående.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är flexibel, driven och trivs med fysiskt arbete. Du har en hög arbetsmoral och tar ansvar för att slutföra arbetsuppgifter på ett noggrant sätt. Du har en positiv inställning och gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Trivs i ett varierande och fysiskt arbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meritterande om du har erfarenhet av sanering, bygg eller rivning är meriterande, men vi värdesätter framför allt din vilja att lära och ditt engagemang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
August Barks gata 30 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Fanny Sandberg goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9702610