Vi söker Restaurangbiträde
2026-02-06
Idag är SUBWAY® världens största sandwichkedja med fler än 44 000 restauranger världen över.
Vi har blivit det ledande valet för människor som söker mer hälsosamma och snabba måltider som hela familjen kan njuta av. Konceptet är lättarbetat och det finns tydliga riktlinjer för hur en Subway-restaurang ska drivas.
Mer info hittar du på http://www.subway.com/sv-SE

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att ta emot beställningar över disk, göra färdigt beställningar och sköta kassan.
Lagerhantering - Kontroll av leveranser och påfyllning av varor.
Hygien & städning - Säkerställa en ren och säker arbetsmiljö enligt Subway®-standarder.
Kundservice - Skapa en positiv upplevelse för våra gäster genom snabb och vänlig service.Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som älskar service, Du har en god kommunikationsförmåga , serviceinriktad, vill arbeta i team, tycker om att arbeta med människor och vill ta eget ansvar och är positiv.
Subway har höga hygienkrav och det är viktigt att det är rent och snyggt i butiken och att våra produkter håller hög kvalité. Du ska kunna samarbete med andra i laget men också arbeta självständigt och ta initiativ när det behövs. Vi söker dig som vill jobba med att ge våra gäster en bra upplevelse av deras besök hos oss.
Anställningen börjar med två veckors internutbildning i både kassasystem och matlagning enligt Subway®-riktlinjer.
Skicka in din cv med bild Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: anjum.sub@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nacka Subs AB
https://www.instagram.com/nackasubway/?hl=sv
Värmdövägen 189
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Subway Nacka Jobbnummer
