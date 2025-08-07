Vi söker Regionchef till Glitter Öst
2025-08-07
Är du vår nya Regionchef med passion för försäljning, teamutveckling och resultat?
Som regionchef på Glitter kliver du in i en nyckelroll där du får både människor och affärer att växa. Du leder dina butikschefer med energi och affärsfokus och skapar förutsättningar för att varje butik ska nå sin fulla potential. Tillsammans levererar ni marknadens bästa kundupplevelse med våra kärnvärden i fokus: Vi tar eget ansvar, vi är engagerade, vi bryr oss och allt är möjligt!
Vad innebär rollen?
Som regionchef för Region Öst med placering i Stockholm, har du helhetsansvar för butikernas resultat, utveckling och arbetsmiljö. Du coachar butikscheferna i deras ledarskap, så att varje kund möts av en unik och minnesvärd upplevelse i varje butik.
Dina ansvarsområden:
Säkerställa att försäljningsmål och KPI:er nås, följa upp resultat, analysera siffror och data och omvandla insikter till konkreta aktiviteter och åtgärder
Ansvara för regionens budget och resultat
Coacha och utveckla butikschefer i deras ledarskap, försäljningsarbete och förmåga att skapa marknadens bästa kundupplevelse
Inspirera och motivera teamet i strävan efter ständiga förbättringar och tillväxt
Säkerställa att koncept, rutiner och kampanjer efterlevs i butik
Rekrytera och introducera nya butikschefer samt hålla regelbundna mål- och utvecklingssamtal
Driva arbetsmiljöfrågor och skapa en trygg, inkluderande och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare
Är det här du?
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har ett stort engagemang för försäljning, kundupplevelse och att utveckla medarbetare
Har stark affärsförståelse och en tydlig drivkraft att skapa resultat
Har flerårig ledarerfarenhet, gärna av att leda andra chefer och på distans
Är en god kommunikatör med integritet, struktur och energi
Är en inspirerande ledare med förmåga att coacha både nya och erfarna butikschefer
Vi ser gärna att du har relevant utbildning och dokumenterad erfarenhet från detaljhandel och försäljning, där du visat på starka resultat.
Vi erbjuder dig
En viktig roll i en värderingsstyrd organisation
Ett nära samarbete med vårt servicekontor och andra regionchefer
Stort mandat och eget ansvar, med bra stöd samt förutsättningar
En rolig och inspirerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter
Tjänstebil och goda anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Stockholm med omnejd. Ansökningarna behandlas fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.glitter.se,
ansökan görs via länken nedan senast 31 augusti. Vi kan tyvärr inte ta emot förfrågningar på telefon.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Observera att Glitter genomför en kontroll av utdrag från belastningsregistret i urvalsprocessen för att säkerställa att kandidater uppfyller tjänstens krav. Utdraget hanteras enligt gällande lagstiftning och integritetspolicy. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
