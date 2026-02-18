Vi söker personlig assistent i Älvsjö
2026-02-18
Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Vi söker en erfaren personlig assistent som har ett stort arbete av att arbeta pedagosikt. Han är 26 år och har autism samt intellektuell funktionsnedsättning. Han behöver då assistenter till stöd och hjälp med vardagliga göromål, kommunikation och för att sysselsätta sig på bästa sätt. Du behöver vara i god fysisk form då han tycker mycket om att röra sig och är ute på flera långa promenader om dagen.
I arbetet så finns det dagar med skratt och bus men också tillfällen där din roll är att förebygga och hantera frustrationer och problemskapande situationer. Därför är det viktigt att alltid vara uppmärksam på uppdragsgivarens mående och vara följsam i olika miljöer. Assistera med att tolka, förklara och förmedla omgivningen är av stor vikt. I denna tjänst ingår att även stödja honom med alla vardagsbestyr.
Du behöver ha följande egenskaper/intressen:
• Tycka om att vara ute
• Att kunna vara påhittig och kreativ
• Kunna behålla lugnet i alla situationer
• Ska kunna skriva, förstå och prata flytande svenska då daglig dokumentation sker
Vi söker dig som är:
• Är uppfinningsrik och motiverande
• Är positiv, lugn, och trygg i dig själv
• Är uppmärksam och tydlig i ditt arbetssätt
• Har ett professionellt och lågaffektivt arbetssätt
• Är lyhörd
• Är samarbetsvillig då det förekommer dubbelassistans
Denna tjänst är en timanställning, men det finns även möjlighet att arbeta efter sommaren. . Arbetstiderna är varierande. Arbetspassen är förlagda på dag, eftermiddag, kväll och helg.
Innan arbetsstart behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret, det beställer du här: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/
