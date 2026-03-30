Vi söker nu stödassistenter
2026-03-30
Vi söker nu engagerade medarbetare till Lilla Källvikens gruppbostad och Stenbocksvägs servicebostad!
Bostad med särskild service är en permanent bostad enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för personer med omfattande funktionsnedsättningar och stort tillsynsbehov. Det är en trygg boendeform i vanliga bostadsområden, där personal finns tillgänglig dygnet runt. Syftet är att ge ett självständigt liv med personlig anpassning och närhet till stöd.
Servicebostad innebär att personerna bor i egna lägenheter utspridda i ett vanligt bostadsområde, med tillgång till personalstöd dygnet runt vid behov.
Gruppbostad innebär att personerna bor i samma hus, i egna lägenheter med gemensamma ytor, och har personal tillgänglig dygnet runt för stöd och tillsyn.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som stödassistent ger dig möjlighet att göra skillnad i andra människors liv. Arbetsuppgifterna innefattar att motivera, stödja och hjälpa individen i alla vardagliga situationer både i och utanför hemmet. Det innebär att underlätta i vardagen för den enskildes livssituation och ge stöd i sociala sammanhang.
Vi arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik genom att upprätthålla struktur utifrån den genomförandeplan som skapats i samverkan med individen. Arbetssättet präglas av LSS byggstenar: delaktighet, självbestämmande och självständighet, med rätten att leva ett liv så likt alla andra.
Vi arbetar alltid med en strävan mot att våra brukare ska bli så självständiga som möjligt utifrån sina förutsättningar. I vårt arbete utgår vi alltid från individen själv och vad denne har för önskemål för dagen, för veckan eller generellt i livet, vilket sedan ligger till grund för vårt gemensamma förhållningssätt gentemot den specifika individen.
I rollen som stödassistent får du ett varierande arbete som innefattar nära samverkan med den kommunala hälso- och sjukvårdspersonal, psykiatrin, anhöriga samt företrädare. Du får möjlighet att utveckla vår verksamhet samt våra aktiviteter utifrån att vi aktivt arbetar med genomförandeplaner där våra insatser riktas till individen genom mål som kontinuerligt följs upp i samverkan med andra professioner.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Att du har utbildning från omvårdnadsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning, utbildning till behandlingsassistent eller annan relevant utbildning. Alternativt har du arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med individer med intellektuella funktionsvariationer inom LSS/Psykiatri/SoL
God förmåga att arbeta med dokumentation, genomförandeplaner och erfarenhet av att använda dator som arbetsverktyg
Kunskap och/eller erfarenhet av att arbeta med utmanande beteende
Goda kunskaper i svenska i såväl i tal som skrift
Vana av att använda olika datasystem
Erfarenhet av eller utbildning i lågaffektivt bemötande, alternativt dokumenterad erfarenhet av att arbeta utifrån detta arbetssätt.Dina personliga egenskaper
Som person ser vi gärna att du är lugn, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du är självständig, tar eget ansvar för ditt arbete och du kan möta individens behov genom balans mellan struktur och flexibilitet. Du har god förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter situationen och trivs när det händer många olika saker samtidigt. Du har god samarbetsförmåga, är utvecklingsbenägen samt kreativ i att finna nya former för att öka brukarens delaktighet, självständighet och kommunikation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
Utbildning eller fördjupad erfarenhet av varierande diagnoser och funktionsnedsättning inom LSS/SoL och/eller psykiatri
Kunskaper eller erfarenhet kring tydliggörande pedagogik
Kunskap om eller erfarenhet av motiverande samtal (MI)
Utbildning och/eller erfarenhet av arbete med självskadebeteende
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser två tillsvidareanställningar till Lilla Källvikens gruppbostad och 3 tillsvidaretjänster till Stenbocksvägs servicebostad. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetet innebär tjänstgöring dag- och kvällstid, helg tjänstgöring, samt i dagsläget reviderad jour. Grundschema som är uppdelat i 6 veckorsperioder, verksamheten tillämpar heltid till alla.
Bifoga gärna utbildningsintyg eller intyg som styrker aktuell erfarenhet i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Utdraget beställer du direkt från polisens hemsida. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310984".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
791 83 FALUN
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jessica Pedersen jessica.pedersen@falun.se 023-824 12
