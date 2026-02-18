Vi söker nu en Köksmästare
Gest Hotel Göteborg AB / Kockjobb / Göteborg
2026-02-18
Vill du stå i centrum för ett kök där hantverk, smak och stolthet möts - i nyrenoverade lokaler mitt i Göteborg?
Blanche Brasserie & Bar är ett levande brasserie beläget i Hyatt Place Gothenburg Central, ett hotell som under det senaste året genomgått en omfattande renovering för att möta framtidens gästupplevelser. Här möts Medelhavets gastronomi och svenska smaker i en atmosfär som är både varm och självsäker.
Vi serverar frukost, lunch och à la carte - alltid med samma höga ambition och respekt för hantverket. Nu söker vi en köksmästare som vill leda och vidareutveckla vårt köksteam och skapa upplevelser som gästerna bär med sig långt efter sitt besök.
Om rollen
Som köksmästare ansvarar du för det dagliga arbetet i köket - från menyplanering, personalledning och kostnadskontroll. Du skapar struktur, kvalitet och kreativitet på varje arbetspass och ser till att teamet växer både i kunnande och arbetsglädje. Du är en närvarande ledare som brinner för både smak och struktur, och som vill skapa en hållbar och inspirerande arbetsmiljö. Ditt ledarskap sätter tonen i köket - med tydlighet, passion och respekt för råvaran.
Vi söker dig som...
- Har flerårig erfarenhet som köksmästare eller souschef på hög nivå.
- Är trygg i att leda, coacha och inspirera ett team.
- Arbetar strukturerat och är van att hantera inköp, svinn och nyckeltal.
- Har god kännedom om HACCP och livsmedelssäkerhet.
- Har en passion för säsongsbaserade menyer och Medelhavets smaker.
Hos oss får du:
- En nyckelroll i ett passionerat och professionellt team i en pulserande miljö där ingen dag är den andra lik.
- Möjlighet att påverka och utveckla menyer, koncept och kvalitet tillsammans med F&B Manager och Restaurangchef.
- Förmåner genom Hyatt-kedjan och en kultur som präglas av omtanke, kvalitet och glädje
Välkommen till Blanche - där köket är hjärtat och passionen ryggraden.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: heidi.johansson@hyatt.com
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
https://blanchegbg.se/
Nils Ericsonsplatsen 4
)
411 03 GÖTEBORG
Blanche Brasserie & Bar
F & B Manager
Heidi Johansson heidi.johansson@hyatt.com
9750922