Vi söker nästa stjärna?

Säljpitch är ett snabbt växande säljbolag som riktar in sig på företag stora som små, men nu även privatpersoner. Vårt B2C-team består utav ett härligt gäng med både tjejer och killar. Teamet är ett resultat drivet gäng och stimuleras av ett högt arbetstempo. Teamet säljer mobilabonnemang för operatören 3.
Vår atmosfär är familjär, och det är viktigt för oss att alla trivs och känner glädje på jobbet.
Tidigare erfarenhet inom sälj är meriterande men inte ett måste, då vi utbildar och coachar våra medarbetare dagligen. Tjänsten erbjuder ett bra lyft i karriären och kommer ge er möjligheten till att bygga på kunskap inom företagsutveckling, försäljning och hur man arbetar strategiskt inom försäljningsprocesser.
Är du i tankarna på att ta nästa steg i karriären eller vill veta mer om oss så tveka inte på att höra av er. Ersättning
