Vi söker mekaniker!
2026-04-24
Vi på Helsingborgs Fritidscenter söker en Mekaniker till våran bildel- och bodelverkstad. Vi söker efter dig som är en problemlösare! Jobbet går ut på att reparera och serva husvagnar och husbilar med allt ifrån motorer till fuktskadereparationer och ibland även en del elkomponenter. Dina arbetsuppgifter
I din roll som mekaniker hos oss kommer uppgifterna att vara varierande. Du kommer bland annat att få byta kamrem på husbilar, utföra service och utföra enklare reparationer på husbilsmotorer. Vi kommer att lära upp dig i arbetet med bo-delen om du inte sedan tidigare har någon erfarenhet inom detta. På bodelen förekommer ombyggnationer, montering av ny eller extra utrustning, Fukttester, Gasoltest mm.
Vi utför även försäkringsskador och Garantiarbeten.Bakgrund
För att vara aktuell för denna tjänst bör följande krav uppfyllas:
Svenska i tal och skrift
Relevant erfarenhet av verkstadsarbete
Pigg och intresserad av att lära dig
Datakunnig
B-körkort
El-lära
Vi ser gärna att du uppfyller något av dessa kraven också:
Självgående i byte av kamrem, reparationer och service
Gymnasieutbildning alt. motsvarande inom fordon
Har eller har haft husvagn/husbil
C1 körkort eller B körkort taget innan Juni 1996 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: cv@helsingborgsfritidscenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MEKANIKER". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Fritidscenter AB
(org.nr 556766-6838)
Bunkagårdsgatan 9 (visa karta
)
253 68 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9873606