Programansvarig för kostnadsreduktion/portföljhantering
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2026-06-16
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Programansvarig för kostnadsreduktion/portföljhantering hos vår kund.
Om uppdragetPubliceringsdatum2026-06-16Kravprofil för detta jobb
Business Excellence på Service söker en programansvarig för kostnadsreduktion.Som programansvarig för kostnadsreduktion och ansvarig för portföljhantering kommer du arbeta i nära samarbete med chefen för BE samt ledningsgruppen för att planera, styra och följa upp programmet för kostnadsreduktion. Du stöttar projektledare och chefer i att ta fram businesscase för projekt, förbereder statusuppdateringar och presenterar till lokal ledningsgrupp.
Ansvar:
Sätta mål för verksamheten avseende kostnadsreduktion och följa upp med ledningsgruppen och andra intressenter. I samarbete med funktionerna inom service identifiera nya kostnadsbesparingar. Vara behjälplig med att räkna på besparingar / business-case för förbättringar och projekt. Säkerställa att besparingar uppdateras i systemet One PUMA Web. Dels genom att själv uppdatera, men även säkerställa att andra delar av verksamheten uppdaterar systemet. Stötta i portföljhantering av våra verksamhetsutvecklingsprojektDina egenskaper
Mycket bra förmåga att förbereda presentationer och presentera i powerpoint på engelska och svenska. Mycket bra förmåga att analysera / sammanställa information i excel. Grundläggande förståelse för ekonomiska termer och hur man kan ta fram ett business-case. God kommunikationsförmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska. Självgående, initiativrik och resultatorienterad. Förståelse för processer inom liknande industri är en fördel. - Erfaranhet av att jobba med business intelligence, tex Power BI är en fördel. Högskoleutbildning, gärna industriell ekonomi eller motsvarande.
Övrigt Period 2026-06-15 to 2027-03-31 Placering: Finspång
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Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7924588-2056615". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Finspång Station (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Jobbnummer
9966986