Vi söker maskinist
Nolblads i Kärna AB / Maskinförarjobb / Kungälv Visa alla maskinförarjobb i Kungälv
2026-07-13
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nolblads i Kärna AB i Kungälv
, Göteborg
eller i hela Sverige
Maskinist sökes till Nolblads i Kärna
Vi på Nolblads i Kärna söker en maskinist som vill vara med och skapa väl utförda arbeten och bidra till ett starkt team i Göteborgsområdet.
Hos oss arbetar vi med kvalitet, ansvar och ett gott bemötande. Vi värdesätter personer som tar initiativ, är lösningsorienterade och tycker om att se tydliga resultat av sitt arbete.
Vi söker dig som:
Trivs med att ta eget ansvar och bidrar till att arbetet flyter på ute i projekten.
Har ett lösningsorienterat arbetssätt och ser möjligheter där andra ser problem.
Förstår värdet av gott samarbete och ett professionellt bemötande gentemot både kollegor och kunder.
Är engagerad i ditt arbete och vill leverera resultat du kan vara stolt över.
Har B-körkort och relevanta förarbevis.
Hos oss får du:
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
Moderna maskiner och utrustning.
En arbetsplats med korta beslutsvägar och god sammanhållning.
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med företaget.
Förmånsbil.
Kollektivavtal.
Vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och ansvarskänsla. Erfarenhet är värdefull, men vi tror att rätt inställning, arbetsglädje och vilja att utvecklas är minst lika viktiga egenskaper för att trivas och lyckas hos oss.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan till Nolblads i Kärna! Vi ser fram emot att höra från dig. 🌸
E-postadress: jobb@nolblads.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: jobb@nolblads.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nolblads i Kärna AB
(org.nr 556892-8633) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10001879