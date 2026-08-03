Timvikarier till förskolor i Huddinge sökes!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Barnskötarjobb / Huddinge Visa alla barnskötarjobb i Huddinge
2026-08-03
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Brinner du för barns lärande och utveckling? Då har vi tjänsten för dig! Vi söker dig som studerar och vill arbeta extra med barn i förskoleklass.
Nu söker vi på StudentConsulting dig som studerar eller har ett annat jobb som vill arbeta extra på förskolor inom Huddinge kommun. Denna anställningsform är flexibel och innebär att du kommer få möjlighet att arbeta på flera olika förskolor som timvikarie i Huddinge. Du ska vara tillgänglig för arbete minst 2 dagar/vecka med start omgående. Arbetstiderna är förlagda under dagtid på vardagar och regleras baserat på din tillgänglighet.
Att arbeta inom förskola innebär att du kommer ha stora möjligheter till att utvecklas tillsammans med dina egna förutsättningar. Förskolorna arbetar ständigt med att ha kvalité och utveckling i sitt arbete.
DETTA SÖKER VI
Nedan är krav för tjänsten:
• Du har ett anmärkningsfritt belastningsregister och kan inkomma med ett intyg på detta.
• Du har en flexibel livsstil och är tillgänglig för 2-3 pass i veckan på vardagar, ibland med kort varsel.
• Du har en godkänd gymnasieexamen.
• Som person bör du ha god samarbetsförmåga samt en rak och tydlig kommunikation.
Det är meriterande om du:
• Är utbildad barnskötare eller förskollärare.
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta på förskola. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn med diverse svårigheter eller diagnoser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna roll. För att passa i rollen som vikarie ska du ett intresse för det pedagogiska arbetet samt vara lugn, stabil och empatisk. Det är viktigt att du är duktig på att bygga relationer med både barn och vuxna, samt att du ger ett förtroendeingivande intryck.
För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du laddar upp minst 2 referenser på din profil på StudentConsulting, gymnasiebetyg eller examensbevis från din utbildning och ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister innan intervjun. Beställ ett redan nu genom länken nedan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Låter det här som en tjänst för dig? Ansök redan idag, intervjuer och uppstarter sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sveavägen 151 (visa karta
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113 46 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
10019517