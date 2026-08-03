Vi söker studenter som vill jobba extra på Postnord TPL i Helsingborg!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-08-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du kombinera dina studier med ett fartfyllt extrajobb som truckförare i ett härligt team? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker engagerade studenter som vill arbeta extra hos PostNord TPL i Helsingborg. I rollen kommer du att arbeta med truckkörning och olika lageruppgifter, där ingen dag är den andra lik.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Truckkörning
Lastning och lossning av gods
Orderplock
Hantering och sortering av varor
Övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter
Arbetet är fysiskt och tempofyllt, vilket passar dig som gillar att vara aktiv under arbetsdagen. Samtidigt är det viktigt att du arbetar noggrant och sätter säkerheten i första rummet.
Arbetstiderna varierar mellan 05-23 på vardagar, därför behöver man vara flexibel med sin tillgänglighet.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men kommer att vara uthyrd till vår kund Postnord.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
• Studerar på minst 50 % i två år till eller har en annan sysselsättning på minst 80 %.
• Är tillgänglig minst 2 vardagar i veckan
• Har körkort och tillgång till bil
• Har truckkort eller viljan att ta truckkort
• Har god läsförståelse
• Är en lagspelare
• God fysik
Som person är du som söker noggrann, flexibel och ansvarstagande. Du har en hög arbetsmoral och du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor. I denna roll kommer du att arbeta efter högt uppsatta mål och coachas i utveckling, det är därför viktigt att du trivs i ett högt arbetstempo och strävar efter att uppnå goda resultat i ditt arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
10019510