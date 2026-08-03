Burger King Tyresö Centrum
B.King Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Tyresö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Tyresö
2026-08-03
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Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall ha fyllt 16 år, ha servicekänsla och tycka om att ha kul. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Maila ansökan!
E-post: Oliwer@bking.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BK Tyresö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare B.King Group AB
(org.nr 556643-3651)
Västangränd 14 (visa karta
)
135 40 TYRESÖ Arbetsplats
Burger King Tyresö Centrum Kontakt
Distriktschef
Oliwer Stigh Oliwer@bking.se 0722511695 Jobbnummer
10019495