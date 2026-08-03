Formsnickare till prefab väggtillverkning i Bollebygd

QwickWork Bygg AB / Maskinoperatörsjobb / Borås
2026-08-03


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QwickWork söker formsnickare till betongindustri i Jönköping. Produktionen är prefab inom betong och produkten är betongväggar och bjälklag i olika former.
Ditt jobb är på snickeriet och där tillverkar du formar till gjutborden. Du ska ha en god vana som snickare och erfarenhet av att göra form i trä samt att du skall ha erfarenhet från teknisk produktion och vara praktiskt lagd.
Ett krav är att du förstår svenska språket i tal och skrift, acceptera andra nationaliteter och kulturer. Erfarenhet av traverskörning är en merit.
Mest tyngd lägger vi vid din personlighet, vilja att hjälpa till, samarbeta, integrera och din lojalitet till QwickWork och kunden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: stefan@qwickwork.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansök görs på vår hemsida qwic".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
QwickWork Bygg AB (org.nr 559318-8468), https://qwickwork.se
Bollebygd (visa karta)
503 00  BORÅS

Arbetsplats
QwickWork

Kontakt
Stefan Qwick
stefan@qwickwork.se

Jobbnummer
10019506

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